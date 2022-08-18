Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan Buski'ye Tirilye Çağrısı

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ'nin Tirilye'de gerçekleştirdiği altyapı ve kazı çalışmalarının ardından sorumluluğunda olan asfaltlama işini yapmamasına tepki gösterdi. Başkan Türkyılmaz, "Halkımız aylardır yolların düzeltilmesini bekliyor. Maalesef burada halk cezalandırılıyor" dedi.

Tirilye mahallesinin Çamlı Kahve mevkiinde BUSKİ'nin su hattı için kazdığı yolların aylardır kapatılmayı beklediğini dile getiren Başkan Türkyılmaz, "Tirilye sokakları, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ'nin alt yapı çalışması nedeniyle kazıldı. Ancak yollar eski haline getirilmeden öylece bırakıldı. Halkımız aylardır yolların düzeltilmesini bekliyor. Maalesef burada halk cezalandırılıyor" diye konuştu.

Mudanya Belediyesi bütçesinin önemli bir bölümünün asfalt çalışmalarına aktarıldığını hatırlatan Başkan Türkyılmaz, bozulan yolların Mudanya Belediyesi tarafından yenilendiğini belirterek, "BUSKİ'nin kazdığı yolları eski haline getirmesini, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni de ilçemizdeki görevlerini yapmaya davet ediyorum" dedi.