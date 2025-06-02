Mudanya Belediyesi\'nde İşten Çıkarılan Güvenlik Görevlilerine Tepki

Mudanya Belediyesinde çalışan 5 güvenlik görevlisi işçinin hiçbir disiplinsizliği olmamasına rağmen Kurban Bayramı öncesinde işten çıkarılmasına tepki gösteren AK Parti İlçe Başkanı Arif Bayrak, "Mudanyalı 5 kardeşimizin işe iade edilmelerinin sağlanmasını istiyoruz. Bu 5 kardeşimizin ağız tadıyla bir bayram geçirmelerini bekliyoruz" dedi.

İşçilerin görevlerine iadesini isteyen AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, "14 sene boyunca hiçbir disiplin soruşturmasına konu olmamış, işini layıkıyla yapmaya çalışan, Mudanya'nın evladı olan 5 kardeşimizin, iş etik ve ahlakına yakışmayacak şekilde, insan onurunu zedeleyecek biçimde işten çıkarılması bizleri derinden üzmüştür. Bu sürecin bayram öncesine denk gelmesi, işçi kardeşlerimizin tazminattan, işsizlik maaşından ve yan haklardan mahrum bırakılması vicdanlarda derin bir yara bırakmıştır. Mudanya Belediye idaresinin almış olduğu bu hatalı karardan ivedi olarak dönmesini, Mudanyalı 5 kardeşimizin işe iade edilmelerinin sağlanmasını istiyoruz. Bu 5 kardeşimizin ağız tadıyla bir bayram geçirmelerini bekliyoruz" dedi. - BURSA