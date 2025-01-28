Mudanya Belediyesi\'nden Örnek Davranış: Kaybolan Cüzdan Sahibine Ulaştırıldı

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Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Güngör, Yalı Mahallesi'nde çöp konteyneri yanında bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Mehmet Güngör, Yalı Mahallesi

Atatürk Caddesi'nde çöp konteynerlerini kamyona yüklediği sırada yerde bir cüzdan buldu. Yapılan incelemede, cüzdanın Nermin Ayhan'a ait olduğu belirlendi ve kendisiyle iletişime geçilerek cüzdanın bulunduğu haberi verildi.

Cüzdanı bulduktan sonra ekip arkadaşları Hasan Özmandacı ve Mehmet Kılıç'a durumu anlattığını ifade eden Mehmet Güngör, "Cüzdandaki kimlik bilgilerinden yola çıkarak sosyal medya üzerinden sahibine ulaştık. Cüzdanı sahibine teslim ettiğimiz için mutlu ve gururluyuz." dedi.

Cüzdanı teslim almaya gelen Nermin Ayhan'ın eşi Alahattin Ayhan, eşinin sabah 06.00'da şehir dışına gitmek için evden çıktığını ve cüzdanını yanlışlıkla konteynerin yanında unuttuğunu belirtti. Alahattin Ayhan, yaşanan süreci şöyle anlattı: "Eşim, çantasındaki bir şeye bakarken cüzdanını çıkarıp orada unutmuş. Kaybettiğini fark edince çok üzüldü. Ancak birkaç saat içinde belediye çalışanlarından cüzdanın bulunduğu ve teslim edileceği

haberini aldık. Gösterdikleri duyarlılık ve örnek davranış için belediye personeline teşekkür ederim." Cüzdan, Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde Alahattin Ayhan'a tutanak karşılığında teslim edildi. - BURSA