Mudanya'da 2026-2027 Adli Yılı törenle başladı, Başsavcı Akdeniz adaletin önemini vurguladı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 2026-2027 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Mudanya Adliye binası bahçesinde gerçekleştirilen programa; Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makinacı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Veli Türk, Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Gülhan Gül Akdeniz, ilçede görev yapan hakim ve savcılar, avukatlar ile adliye personeli katıldı.

'ADALET DEVLET İLE MİLLET ARASINDAKİ EN SAĞLAM BAĞDIR'

Törende konuşan Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Gülhan Gül Akdeniz, adaletin insanlık tarihi kadar eski ve insan vicdanı kadar derin bir kavram olduğunu vurguladı. Bir milletin geleceğini huzur ve güven içerisinde inşa edebilmesinin en önemli şartlarından birinin hukuka duyulan güven olduğunu belirten Başsavcı Akdeniz, "Adalet, yalnızca ihtilafları halleden bir mekanizma değil, devlet ile millet arasındaki en sağlam rabıtalardan biri, itimadın, içtimai huzurun ve müşterek hayatın temel direğidir. Hukuk devleti mefhumu, devletin yalnızca birtakım kaidelerle idare edilmesinden ibaret değildir. Asıl olan, hukukun herkes için öngörülebilir, erişilebilir ve güvence teşkil eden bir nizam haline gelmesidir. Devletin kudreti de ancak hukukla mukayyet olduğu, salahiyetlerini kanunun çizdiği hudutlar içerisinde ve insan haysiyetini gözeterek kullandığı ölçüde meşruiyet ve itibar kazanır" dedi.

Anayasal düzenin bir milletin ortak hukuk zemini olduğunu ifade eden Akdeniz, konuşmasını adli yılın tüm yargı mensuplarına ve vatandaşlara hayırlı olması temennisiyle tamamladı.

Program, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Özgül ATABEY/MUDANYA(Bursa),