Mudanya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Mudanya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Projesi Başlatıldı

Mudanya\'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Projesi Başlatıldı

Mudanya Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla Hayvan Rehabilitasyon Merkezi kurmak için çalışmalara başladı. Proje, hayvan sever derneklerinden de destek buldu.

28.11.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
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Sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi, ilçeye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi kazandırmak için proje çalışmalarına başladı. Projeyi hayvan sever dernekleri de destekliyor.

Mudanya Belediyesi, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsisini aldığı 10 hektarlık orman arazisinde hayata geçireceği Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin çalışmalarına başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Keçici, Veteriner İşleri Müdürü Şükriye Çelikkollu ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Seçkin Körpe ile birlikte alanda incelemeler gerçekleştiren Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilk aşamada 5 bin 500 metrekarelik kısımda barınma alanları ve idari yapıların tamamlanacağını söyledi. Altıntaş ve Göynüklü Mahalleleri arasında yapılacak projenin tamamının 10 hektarlık bir alanda gerçekleşeceğini belirten Dalgıç, "Adım adım ilerleyeceğiz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzü bölgeye taşıyacağız. Merkezimizde rehabilitasyon alanları, ameliyathaneler, mama deposu ve personelimizin kullanacağı idari alanlar olacak. Hayvanları kafeslerde tutmak istemiyoruz. Geri kalan alanı da doğal yaşam alanı olarak planlıyoruz. Hem hayvanlara müdahale edebileceğimiz tıbbi bir merkez, hem de onların doğal ortamda yaşamlarını sürdürecekleri bir alan oluşturuyoruz" diye konuştu.

Mudanya'da çok önemli hayvan sever kitlesi olduğunu belirten Dalgıç, "Hayvan severler gönüllü olarak çok fazla iş yapıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Projemizde de işbirliği ve görev bölümü yapacağız. Bizimle beraber onlarda burada çalışacaklar. Hem emeğimizi hem de kaynaklarımızı birleştireceğiz. Hayvana verilen sevgi ve ondan alınan karşılık tarif edilir bir duygu değildir. Yaşamayanda bilmez. Hep birlikte bu mutluluğu yaşayacağız" dedi.

Hayvan severlerden tam destek

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'a sokak hayvanlarına gösterdiği ilgi ve duyarlılık için içtenlikle teşekkür eden Doğa Varsa Hayat Var Derneği Başkanı Canberk Aykut, "Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarının başlaması, bizler için büyük bir mutluluk ve heyecan kaynağı olmuştur. Belediye başkanımızın sokak hayvanlarına gösterdiği hassasiyet ve hayvan sever yaklaşımı, gelecek için umut vaat etmektedir. Bu önemli adımın can dostlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacak değerli bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Mudanya Belediyesi bu proje ile sorumluluklarının farkında olduğunu göstermekte ve gereğini başarılı bir şekilde hayata geçireceğine olan inancımızı artırmaktadır. Mudanya Belediyesi'nin ilgili birimlerinin özverili çalışmalarıyla, sürecin sorunsuz ve etkin bir şekilde ilerleyeceğini umuyor, tüm emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarına gösterilen ilgi ve rehabilitasyon merkezi projesinin hayata geçirilmesi için başlatılan çalışmaları büyük bir heyecan ve mutlulukla karşıladıklarını belirten Burgaz Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ayşe Kaya, "Bizler de bu anlamlı projeye destek vermeye ve can dostlarımızın sağlığı, bakımı ve iyi bir yaşam sürmeleri için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız" dedi.

Mudanya Belediyesi'nin sokak hayvanlarına gösterdiği hassasiyet ve bu konuda gerçekleştirdiği çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade eden Canka Pati Hayvan Sevenler ve Koruyanlar Derneği kurucusu Beyza Gurbetçi, "Başkanımızın hayvanseverliği ve sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırma konusundaki duyarlılığının, tüm belediyelere örnek olmasını temenni ediyoruz. Özellikle rehabilitasyon merkezinin yapım çalışmalarının başlaması hem hayvan dostlarımızın hem de toplumumuzun yararına önemli bir adım oldu. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Mudanya Belediyesi'ni can dostlarımız için yaptığı bu kıymetli çalışmalar nedeniyle yürekten destekliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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