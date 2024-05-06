Mudanya\'da Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

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Birlik ve beraberlik duygularını artıran, baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez, Mudanya'da coşkuyla kutlandı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Ülkemize bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Mudanya Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Tirilye Hıdırellez Şenliği'nde baharın gelişi coşkuyla kutlandı. Düzenlenen etkinliklere Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda Mudanyalı katıldı. Bereket ve bolluk mevsimi baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez etkinlikleri,Tarihi Çınar Ağacı altından kortej yürüyüşü ile başladı. Kortejde katılanlar Tarihi Mudanya İlçe Bandosu marşlarıyla Kız Denizi'ne yürüdü.

En güzel dilekler dilendi

Kız Denizi'nde Mudanya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ile renklenen etkinliklerde, coşku Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın yaktığı Hıdırellez ateşi ile doruğa ulaştı. Başkan Dalgıç, "Tirilye'de oyunlar oynadık, sahilde Hıdırellez ateşimizi yaktık, ilçemiz ve ülkemiz için en güzel dilekleri dileyerek, doğanın uyanışına ortak olduk. Birlik ve beraberlik duygularımızı artıran, bereket ve bolluk mevsimi baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez sevincini Tirilye Mahallemizde yaşadık. Hıdırellez heyecanımıza ortak olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, ülkemize bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA