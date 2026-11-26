Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediyeye ait sahil kenarındaki binanın kiralama ihalesi tartışma konusu oldu. 10 yıldır binada faaliyet gösteren Trilye Muhallebicisi, tüm şartları yerine getirmesine rağmen 'belediyeye borcu olduğu' gerekçesiyle ihaleden ihraç edildi. İşletme yönetimi, elindeki 'borcu yoktur' belgesini delil göstererek Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediyeye ait sahil kenarındaki bir binanın kiralama ihalesi, ortaya atılan usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. Yaklaşık 10 yıldır söz konusu binada faaliyet gösteren Trilye Muhallebicisi işletmesinin yönetimi, ihaleye katılmak için gerekli şartları yerine getirmelerine rağmen belediyeye borçları olduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakıldıklarını iddia etti. İşletme yönetimi, belediyeden aldıkları "borcu yoktur" yazısını ise iddialarının dayanağı olarak gösterdi.

Mudanya ilçesinde 10 yıllık kira sözleşmesinin sona ermesinin ardından belediyeye ait sahildeki bina yeniden kiralama ihalesine çıkarıldı. Mevcut kiracı olan Trilye Muhallebicisi ihaleye katılmak için gerekli evrakları, ödenmesi gereken tahakkuk tutarı olan 3 milyon 886 bin 666 lirayı, erken ödemeden kaynaklı yüzde 35 indirimle 2 milyon 526 bin 332 lira 90 kuruş olarak ödedi. İddiaya göre, mevcut kiracı ihale günü belediye tarafından borcu bulunduğu gerekçesiyle ihale dışında bırakıldı. İhaleye tek başına katıldığı belirtilen ünlü kahve markası ise kiralama hakkını kazandığı öne sürüldü.

'Borcu yoktur' belgesini delil olarak gösterdiler

Trilye Muhallebicisi işletme yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"10 yıldır faaliyet gösterdiğimiz süre boyunca kira yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdik. Belediyeye herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır. Kamuoyunda gündeme gelen ecrimisil ödemesi de gecikmiş bir borç değildir. Erken ödeme imkanından yararlanılarak ödemeyi vadesinden önce gerçekleştirdik. Belediye yetkili biriminden alınan 'borcu yoktur' yazısı da bu durumu doğrulamaktadır. İhale sürecinde Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın yakın çevresindeki isimlerin ve ihaleyi kazanan firmayla bağlantılı kişiler olduğunu öğrendik. Eski CHP Mudanya İlçe Başkanı F.K.'nin ihale sürecinde firmaya aracılık ettiği ve belediye başkanıyla olan yakınlığını kullandığını biliyoruz. Öte yandan aynı taşınmaz, kiralama ihalesinden önce 17 Haziran 2026 tarihinde 75 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılacaktı. Taşınmazın belediyeye ait park alanında bulunması sebebiyle satışının hukuki açıdan tartışmalı olduğu ve ileride sıkıntı olacağı gerekçesiyle satış ihalesi de bir gün kala iptal edildi. Yaşananların ardından Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, eski CHP yöneticisi ve bir iş adamı ile ihalenin bırakıldığı firma yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. İhaleye eski CHP ilçe başkanının diğer istekliyle beraber geldiklerini ve bu konuyu araştırmaya başladıklarında asıl gerçeğin daha önceden organize edildiği gerçeğiyle yüzleştik. Ancak satışı hukuken yapılamayacağını anladıklarında planlı bir şekilde kiralamayı 7 yıl olarak düzenleyip istekliye verilmesi için plan kurdukları ortaya delilleriyle çıktı. Zaten yaptığımız suç duyurusunda ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik iddialarına yer verildi. İhale sürecine ilişkin hukuki uyuşmazlığın Danıştay aşamasında olduğu ortadadır ve henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır."

Trilye Muhallebicisi işletme yönetimi, yapılan açıklamanın devamında şu bilgileri de paylaştı;

"İhaleye katılmış olsaydık, mevcut kiracı olduğumuz, 2 milyon dolarlık yatırımımızın olması ve 40 personel istihdam ettiğimiz için en yüksek teklifi vererek işletmeye devam edecektik. Ancak bizi ihaleden çıkartarak diğer firmaya verebileceklerini çok iyi biliyorlardı. İhale rekabet sağlanmadan tek firmaya bırakılmıştır. Ayrıca bize "borcu yoktur" belgesini veren belediye personelinin görev yeri de değiştirilmiş. Tahsildar olarak görev yapan C.K.'nın hatalı evrak verdiğini ileri süren Başkan Deniz Dalgıç, o personeli başka bir birimde göreve almıştır. İhale tutanağına borcunun olmadığı şerhini düşen encümen üyesini de görevden uzaklaştırmış. Belediyenin kendi evrakının kamunun güvenilirlik esasına uyuşmadığını kendi belediyesinin resmi evrakını hiçe sayarak istediği kararlar alması belediye başkanının evrakta sahtecilik yaptığını ortaya koymaktadır. Mudanya Belediyesi'nde ihaleler, yapı ruhsatları ve belediye iştiraklerine yönelik incelemeler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi ve 14 bilirkişi görevlendirilmiştir. Hukuki mücadelemiz sürdürecektir. İhale sürecindeki tüm iddiaların bağımsız yargı mercilerince aydınlatılması ve kamu kaynaklarının şeffaflık ile eşitlik ilkelerine uygun yönetilmesini istiyoruz."

Mudanya Belediyesi ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Mudanya Belediyesine ait Halitpaşa (Ömerbey) Mahallesi'ndeki taşınmazın önceki kira sözleşmesi 30 Kasım 2025 tarihinde sona ermiştir. Taşınmazın sözleşme sona erdikten sonra da kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle eski işletmeciye 3 milyon 886 bin 666 lira ecrimisil tahakkuk ettirilmiştir. 31 Ağustos 2026 tarihinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen yeni kiralama ihalesine 2 firma başvurmuştur. Ancak önceki işletmeci Tirilye Muhallebicisi'nin ihale tarihi itibarıyla belediyeye tahakkuk etmiş ve ödenmemiş ecrimisil borcu bulunduğundan, ihale şartnamesinde açıkça yer alan borçsuzluk şartlarını sağlamadığı belirlenmiş ve teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu işlem yargı denetiminden de geçmiştir. Mahkeme, ihale ilanı ve şartnamesinin mevzuata uygun düzenlendiğine, şirketin belediyeye olan borcu nedeniyle ihale dışı bırakılmasının hukuka uygun olduğuna ve taşınmazın diğer istekliye kiralanmasına ilişkin işlemlerde de hukuka aykırılık bulunmadığına karar vermiştir."