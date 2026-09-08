Mudanya\'da zabıtaya saldırıya dernekten tepki, Zabıtanın güvenliği kamu güvenliğidir

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ - Kamera: Sibel KAHRAMAN

(BURSA) - Bursa Zabıta Derneği, Mudanya ilçesinde bir zabıta memurunun seyyar satıcının saldırısına uğramasına ilişkin "Zabıta memurlarımızın intikal ettiği olayların çoğunluğu vatandaşlarımızın şikayet, istek ve önerileri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle zabıtanın güvenliği, yalnızca personelin şahsi güvenliği meselesi değildir. Zabıtanın güvenliği, kamu hizmetinin güvenliğidir" açıklamasını yaptı.

Bursa Zabıta Derneği, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde dün yaşanan olayda sahildeki seyyar satıcılara yönelik gerçekleştirilen denetimde zabıta ile seyyar satıcılar arasında çıkan gerginlikte bir zabıta memurunun saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı.

Dernek adına açıklama yapan avukat Kardelen Akyüz, vatandaşın huzuru, sağlığı ve güvenliği için çalışan bir kamu görevlisinin fiziki saldırıya maruz kalmasının münferit bir olay olarak görülemeyeceğini ifade ederek, sadece derneğe kayıtlı olan zabıta memurlarının sözlü ve fiziki olarak 40'tan fazla kez saldırıya uğradığını ifade etti.

"ZABITA PERSONELİ HUKUKİ KORUMAYA SAHİP DEĞİL"

Zabıtaya yönelik saldırının aynı zamanda kamu otoritesine ve kent düzeninin sağlanmasına yönelik de bir saldırı olduğunu kaydeden Akyüz, "Zabıta memurlarımızın intikal ettiği olayların çoğunluğu da vatandaşlarımızın şikayet, istek ve önerileri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle zabıtanın güvenliği, yalnızca personelin şahsi güvenliği meselesi değildir. Zabıtanın güvenliği, kamu hizmetinin güvenliğidir" ifadelerini kullandı. Akyüz, zabıta personelinin görevini yerine getirirken karşı karşıya kaldığı riskler konusunda güçlü bir hukuki ve kurumsal korumaya sahip olmadığını söyledi.

Zabıta memurlarının iş yeri denetiminden seyyar satıcı denetimine, ruhsat ve işgal kontrollerinden çevre ve halk sağlığına, tüketici haklarından pazar yerlerinin düzenlenmesine kadar çok geniş bir alanda görev yaptığını hatırlatan Akyüz, "Şehirler büyüdükçe ve nüfus arttıkça görev alanı genişlemekte ve sorumluluğun ağırlığı artmaktadır. Bu görevler doğrudan vatandaşla temas halinde ve çoğu zaman gerilimli saha koşullarında yerine getirilmektedir" şeklinde konuştu.