Mudanya Giyim Pazarı 5 Yıl Sonra Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Mudanya Giyim Pazarı 5 Yıl Sonra Yeniden Açıldı

Mudanya Giyim Pazarı 5 Yıl Sonra Yeniden Açıldı

Mudanya Giyim Pazarı, 5 yıl aradan sonra Ömerbey Mahallesi dolgu alanında bulunan kapalı pazar yerine taşındı. Pazar halk arasında sosyete pazarı olarak biliniyor. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bu adımın esnaf ve vatandaşlar için önemli bir sorun çözümü olduğunu belirtti.

27.10.2024 18:24  Güncelleme: 18:26
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Güzelyalı Dörtçelik Caddesi üzerinde hizmet veren Mudanya Giyim Pazarı, 5 yıl aradan sonra yeniden Ömerbey Mahallesi dolgu alanında bulunan kapalı pazar yerine taşındı.

Halk arasında sosyete pazarı olarak bilinen ve Pazar günleri kurulan Mudanya Giyim Pazarı,5 yıl aranın ardından Ömerbey Mahallesi dolgu alanında bulunan kapalı pazar yerinde yeniden faaliyet göstermeye başladı.

2019 yılında kapalı pazar yerinin kapanmasının ardından Güzelyalı Dörtçelik Caddesi üzerinde hizmet vermeye devam eden Mudanya Giyim Pazarı'nın eski yerine taşınması esnaf ve vatandaşlardan olumlu tepkiler alırken, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gelen taleplere kayıtsız kalmadıklarını ve yapıcı bir şekilde sorunu çözdüklerini söyledi.Pazar yerinin kapalı olmasının halk ve esnaf için büyük sorun teşkil ettiğini belirten Dalgıç, "Meclis toplantımızda oy birliği ile aldığımız kararla Ağustos ayında pazar yerimizi Cuma günleri kurulan sebze - meyve pazarı ile yeniden açmıştık. Esnafımız ve vatandaşlarımız sosyete pazarı olarak bilinen giyim pazarının taşınmasını aylardır bekliyor, istiyordu.Bugün itibariyle pazar günleri de kurulan giyim pazarını bu alana taşıdık. Mudanya'mıza ve esnafımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

3 bin 800 metrekarelik kapalı pazar yerinde cuma günü sebze - meyve, pazar günü ise giyim pazarı kuruluyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya Giyim Pazarı 5 Yıl Sonra Yeniden Açıldı - Son Dakika

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