Mudanya Ömerbey Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Haftanın 3 Günü Açılacak

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2019 yılında kapatılan Mudanya Ömerbey Mahallesi dolgu alanındaki kapalı pazar yeri haftanın 3 günü açık olacak. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, seçim döneminde verdikleri sözü tuttuklarını söyledi.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi dolgu alanında bulunan kapalı pazar yeri 2019'da kapatıldı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç; göreve gelir gelmez vatandaşların talepleri doğrultusunda pazar alanını açmak için girişimlere başladı. 3 bin 800 metrekarelik kapalı pazar yeri için pazarcı esnafının da görüşleri alındı. Çevredeki birkaç pazarın farklı günlerde burada açılması hedeflendi. Kapalı pazar yerlerinin haftanın bir günü kullanılarak diğer günler atıl vaziyette olmasını 'Kaynakları kötüye kullanmak' olarak değerlendiren Başkan Deniz Dalgıç, muhtemel trafiğin oluşmaması için de yaz aylarında vatandaşlar tarafından 'Sosyete pazarı' olarak adlandırılan giysi pazarının mevcut yerinde devam edeceğini açıkladı.

"Hizmete açılması için söz vermiştik"

Yarın mecliste konunun görüşüleceği, cuma günü ikinci oturumdan sonra da kararı açıklayacaklarını ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Biz kampanya döneminde çalışmalarımızı yürütürken, bu talebi sıkça bize ilettiler. 2019 yılında kapatılmış olan kapalı pazar yerinin tekrar hizmete açılması için söz vermiştik. Hukuki açıdan bir problem olmadığını gördük. Bunun üzerine ilgilileri ile oturduk, doğru karar almak üzere pazarcılarla görüştük. Bu ayki meclise getirdik, oradan komisyona havale edildi. Komisyon toplantısında genel olarak Mudanya'da tüm Pazar yerlerinin organizasyonunu tümden konuştuk. Parça parça her yerde Pazar yerlerimiz var. Bazıları kayıtlı bile değil. Bunların hepsini bir araya toplayıp 3 ayrı noktada pazar yerleri kurarak haftanın 7 günü buralardan alışveriş yapılmasını sağlayacağız. Bizim halkımızın rahat kullanımı önemli. Yaş ortalaması yüksek, geliri de düşük olan yerlerde pazarlar çok önemli fonksiyona sahipler. Cuma günü ikinci oturumdan sonra bu kararı ilan edeceğiz" dedi.

"Birinci şartımız, pazar günü o sosyete pazarı denilen giysi pazarının orada kurulmamasıydı. Bunu arkadaşlara söyledik. Sebebini onlar da anlıyorlar" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Dalgıç, "Pazar günü çok fazla insan Mudanya'ya geliyor. Burada zaten trafik sorunumuz var. Henüz bunları çözecek adımları atamadık ama atacağız. Pazar günü olmayacağını söyledik. Onlar da karşı bir öneri ile geldiler. Pazar günleri hariç diğer günler başka yerde tezgah açtıklarını ilettiler. İsterseniz yaz aylarında biz yerimizde kalalım, sonraki zamanlarda kapalı Pazar yerine gelmek istediklerini söylediler. Konuştuk, tartıştık aklımıza yattı. Bu işler uzlaşı meselesidir. Onların önerdiği gibi, yaz aylarında onlar kendi yerlerinde duracaklar. Trafiğe etki olmayacak. Kış aylarında da kapalı pazar yerine alacağız" diye konuştu.

Dalgıç sözlerini şöyle tamamladı: "Zaten Ömerbey'deki pazarı oraya taşıyacağız. Oraya etrafta kurulan bir iki pazarı daha taşıyacağız. Haftada salı, cuma, pazar günleri açık olması planlanıyor. Haftada bir iki gün için kocaman bir yapıyı oraya yaparak kaynakları kötü kullanmak anlamlı değil. Her gün kullanılması gerekiyor. Boş kalacağı günler içinde başka fonksiyonlar planlıyoruz. Kültür müdürlüğümüzde bu konuda çalışmalar yapıyor. Toplu olarak spor yapılan, panayır tarzı şeyler için de kullanılabilir" - BURSA