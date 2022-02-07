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Müdür Gönen, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Müdür Gönen, öğrencilerle bir araya geldi

07.02.2022 17:22
Müdür Gönen, öğrencilerle bir araya geldi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde Özel İdare İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde Özel İdare İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle bir araya gelen Müdür Hakan Gönen, öğrencilerle bir süre sohbet ederek onları dinledi. Müdür Gönen daha sonra okul idarecileriyle bir araya gelerek okulda yapılan faaliyetler, okulun durumu hakkında bilgiler aldı.

Öğrencileri korona virüse karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyararak açıklamalarda bulunan Müdür Gönen, "Yarıyıl tatilinden sonra tekrar okula geldiğiniz bu ilk gün heyecanınıza ve coşkunuza yürekten katılıyorum. Bizler sizin için bu süreçte okullarımızı sizin için hazır hale getirdik. Sizler de unutmayın ki salgın süreci devam ediyor. Okullarınızda alınan tedbirlere uyacağınıza olan inancımla hepinize sağlık ve başarı dolu bir eğitim öğretim dönemi diliyorum. Bilgi ile yoğrulmuş, model oluşturduğunuz öğrencilerinize, iyiliği, hakkaniyeti ve güzel ahlakı kazandırarak vatanına, milletine, bayrağına ve insanlığa yararlı bireyler olabilmesi için var gücünüzle çalıştığınıza inanıyorum. Bu özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Müdür Gönen, öğrencilerle bir araya geldi
Müdür Gönen, öğrencilerle bir araya geldi

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milli eğitim bakanlığı, Adıyaman, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müdür Gönen, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


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