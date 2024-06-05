Mudurnu'da 4-6 Yaş Kuran Kursları Kapanış Programı Düzenlendi

Yerel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 4-6 yaş kuran kurslarının kapanış programı düzenlendi.

Mudurnu İlçe Müftülüğü'nün "4-6 Yaş Kuran Kursları Kapanış Programı" Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşti. Programa Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı Doğan Onurlu, İlçe Müftüsü Mustafa Yeşilorman, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe Müftüsü, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, 4-6 yaş Kuran kurslarının eğitimdeki önemine vurgu yaparak, emeği geçen kurs hocalarına teşekkür etti. - BOLU