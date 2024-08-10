Mudurnu'da çıkan yangında köy mezarlığı dahil 10 dönümlük alan küle döndü

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HIZIR İLYAS YILDIRIM

(BOLU)- Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında, içinde köy mezarlığının da bulunduğu 10 dönümlük alan küle döndü.

Yangın, öğle saatlerinde Mudurnu'ya bağlı Sürmeli Köyü'nde İsmail Ay'a ait tavuk kümesi bitişinde başladı. Kümes yanında bulunan köz halindeki küller rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki otluk alana sıçradı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Mudurnu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Yangında, köy mezarlığı ve 10 dönümlük otluk alan küle döndü.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.