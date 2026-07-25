Mudurnu\'da Pazarcıdan Ücretsiz Karpuz Dağıtımı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde pazarcı esnafı Ömer Faruk Meşelikaş, yaklaşık 1 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Karpuzlar, 1 saat içinde tükendi.

Mudurnu'da etkili olan kuvvetli sağanak, ilçe pazarında su birikintilerine neden oldu. Yağış nedeniyle pazarcı esnafı zor anlar yaşarken, vatandaşların pazardan ayrılmasıyla satışlar durma noktasına geldi. Pazarda esnaflık yapan Ömer Faruk Meşelikaş da, tezgahında ve kamyonunda bulunan yaklaşık 1 ton karpuzu akşam saatlerinde ücretsiz dağıtma kararı aldı. Dağıtımı duyan vatandaşlar, kamyonun çevresinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlara ücretsiz olarak verilen karpuzlar, yaklaşık 1 saat içinde tükendi. Karpuzları alan vatandaşlar, Meşelikaş'a ve diğer pazarcı esnafına teşekkür etti.