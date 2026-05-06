Müftü Dilek, KYK Öğrencileriyle Buluştu

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Bilecik Şeyh Edebali Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencileriyle bir araya geldi.

Bilecik'te gerçekleştirilen programda İl Müftüsü Ahmet Dilek, Şeyh Edebali KYK yurdunda kalan öğrencilerle buluştu. Manevi danışman Beytullah Elbey tarafından organize edilen etkinlikte, Müftü Dilek öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Programda öğrencilerin sorularını yanıtlayan ve çeşitli konularda tavsiyelerde bulunan Müftü Dilek, gençlerin manevi gelişiminin önemine dikkat çekti. Yoğun ilgi gören buluşmada öğrencilerle birebir ilgilenen Dilek, gençlerin eğitim hayatlarında başarılı olmalarının yanı sıra değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmelerinin önemine vurgu yaptı.

Program sonunda katılımcı öğrencilere "Temel İslam Ansiklopedisi" hediye edildi. - BİLECİK