Müftü Ölmez'den Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesine yeni atanan Müftü Muammer Ölmez, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Eskişehir'in Alpu İlçe Müftülüğü görevini yürütmekte iken Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü'ne atanan Muammer Ölmez, görevine başladı. Göreve başlar başlamaz "Bozüyük ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı en iyi biçimde temsil etmeye, tüm din görevlileri ile birlikte Bozüyük halkına hizmet etmek" diyen Müftü Ölmez, ardından ilçedeki kurumları ziyarete başladı. Müftü Ölmez, bu kapsamda Başkan Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu yeni görevinde Müftü Ölmez'e başarılar dilerken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK