Müftüler Yığılca'da bir araya geldi - Son Dakika
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Müftüler Yığılca'da bir araya geldi

01.04.2022 10:36
Müftüler Yığılca'da bir araya geldi

DÜZCE (İHA) – Düzce'deki Müftüler Yığılca ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya gelerek Ramazan ayında yapılacak olan konuları görüştüler.

DÜZCE (İHA) – Düzce'deki Müftüler Yığılca ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya gelerek Ramazan ayında yapılacak olan konuları görüştüler.

Düzce Müftülüğü ile ilçe Müftülükleri arasında yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıya bu ay Yığılca ilçe Müftülüğü ev sahipliği yaptı. Ramazan ayı nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il ve ilçelerde yürütülmesi amacıyla gönderilen Ramazan ayı genelgesi ve 2022 yılı Ramazan ayı hizmetlerine dair talimatlar mütalaa edildi.

Düzce Valiliğinin Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve Covid-19 salgının etkileri araştırması konulu yazısı ele alındı. Ayrıca 3 aylık ve Ramazan Vaaz-İrşad programı ile Başkanlığın talimatıyla tüm il müftülüklerinde din görevlilerine yönelik yürütülen "Kitap Oku-Yorum Projesi" konuları görüşüldü. Toplantı il ve ilçe müftülüklerince mahallinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı, talep, değerlendirme ve istişarelerin ardından sona erdi. - DÜZCE

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Yığılca, Ramazan, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müftüler Yığılca'da bir araya geldi - Son Dakika


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