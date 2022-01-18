Müftülük personeline uyuşturucuyla mücadele anlatıldı - Son Dakika

Osmaniye Müftülüğünde görev yapan personele "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında uyuşturucuyla mücadele anlatıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent genelinde başlatılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde müftülükte görev yapan personele uyuşturucuyla mücadele anlatıldı.

Osmaniye Müftüsü Ali Çakmak, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Halkımızın bilinçlendirilmesi amacıyla kurumlarla ortaklaşa bir çalışma içerisindeyiz. Toplantımızda "En İyi Narkotik Polisi Anne" konu başlığında, İl Emniyet Müdürlüğü'müzdeki değerli kardeşlerimiz bilgilendirme yapacaklar. Programın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz ise bağımlılığın hem bağımlı olan insanları hem de ailelerini perişan ettiğini ifade ederek, "Geleceğimizi karartan bu bela ile hep birlikte mücadele etme mecburiyetimiz var. Sizlerin bu konuda bilgi sahibi olmanız ve vatandaşlarımızı bilgilendirmeniz çok önemli. Ailelerin, çocuklarımızın davranışlarında bir değişiklik olup olmadığı, arkadaş çevresi, okul ve ev dışında nasıl vakit geçirdikleri konusunda mutlaka haberdar olmaları gerekiyor. Gençliğimizi, çocuklarımızı korumak için hep birlikte bu mücadeleyi sürdürmeliyiz. İnsanlığın geleceğini karartan bu bela ile mücadele etmenin çok kutsal bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu mücadeleyi önemsemeli, kendimize görev bilmeli ve her fırsatta insanlarımıza anlatmalıyız. İnsanlarımızı çaresiz bırakmayacağız. Biz onların yanında yer alacağız. Ailelerimizi bilinçlendirmek, henüz alışkanlık başlamadan çocuklarımızı korumak çok daha önemli. Sizlere de bu anlamda çok önemli bir görev düşüyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Cenk Ocaktürk tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar, kentteki narkotik olayları ve önleme faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. - OSMANİYE