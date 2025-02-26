Müftülükten öğrencilere değerler eğitimi semineri

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Adıyaman Besni İlçe Müftülüğü, öğrencilerin milli ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla lise ve ortaokul düzeyinde seminer ve konferanslar düzenliyor.

Değerler eğitimi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, Din Hizmetleri Uzmanı Mehmet Kaplan ve Ahmet Saçlı Diyanet Gençlik Merkezi Koordinatörü Osman Yücel tarafından Tuğsuz Ali Ağa Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda Ramazan ayına özel seminerler verildi.

Seminerlerde öğrencilere Ramazan ayının önemi anlatılırken, dini konulardaki soruları da yanıtlanarak manevi rehberlik hizmeti sunuldu. Besni İlçe Müftülüğü yetkilileri, programın düzenlenmesine katkı sağlayan okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN