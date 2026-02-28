Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aras: "Milli Parklar Gelecek Kuşakların Ortak Mirasıdır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aras: "Milli Parklar Gelecek Kuşakların Ortak Mirasıdır"

28.02.2026 17:00  Güncelleme: 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, TBMM’de görüşülen Milli Parklar Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle ilgili, "Milli parklar yalnızca bugünün değil, gelecek kuşakların ortak mirasıdır. Yerel yönetimlerin, bilim insanlarının ve ilgili tüm paydaşların görüşleri alınmadan yapılacak düzenlemelerin geri dönülmez çevresel kayıplara yol açma riski bulunmaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak doğal mirasımızı koruma sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, TBMM'de görüşülen Milli Parklar Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle ilgili, "Milli parklar yalnızca bugünün değil gelecek kuşakların ortak mirasıdır. Yerel yönetimlerin, bilim insanlarının ve ilgili tüm paydaşların görüşleri alınmadan yapılacak düzenlemelerin geri dönülmez çevresel kayıplara yol açma riski bulunmaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak doğal mirasımızı koruma sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde bulunan Milli Parklar Kanunu'nda değişiklik teklifine ilişkin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yazılı bir açıklama yaptı. Aras, açıklamasında düzenlemelerin, doğal varlıkları ve hassas ekosistemleriyle öne çıkan Muğla açısından doğrudan sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Yerel yönetimlerin ve ilgili paydaşların görüşleri alınmadan yapılacak değişikliklerin geri dönülmez çevresel kayıplara yol açabileceği uyarısında bulunan Aras, şunları kaydetti:

"Muğla Büyükşehir Belediyemiz tarafından kamuoyuyla paylaştığımız Milli Parklar Kanunu Teklifine İlişkin Değerlendirme Raporu'muzda da ortaya koyduğumuz üzere, TBMM gündeminde bulunan kanun teklifi milli parklar ve korunan alanların yönetim anlayışında önemli değişiklikler öngörmektedir. Bu düzenlemelerin, doğal varlıkları ve hassas ekosistemleriyle öne çıkan Muğla'mız açısından doğrudan sonuçlar doğurma potansiyeli bulunmaktadır."

Muğla'da yer alan Marmaris ve Saklıkent milli parklarımız; barındırdığı zengin biyoçeşitlilik, orman ve su ekosistemleri ile ülkemizin en önemli karbon yutak alanları arasında yer almaktadır. Raporumuzda da vurguladığımız gibi, milli parklarda uzun süreli turizm işletme izinleri ve madencilik faaliyetlerinin yaygınlaşması, bu alanların ekosistem bütünlüğünü zayıflatma ve parçalanma riskini beraberinde getirmektedir. Bu durum yalnızca doğal yaşamı değil, Muğla'nın iklim direnci, su varlığı ve sürdürülebilir turizm geleceğini de etkileyecektir.

Milli parklar yalnızca bugünün değil gelecek kuşakların ortak mirasıdır. Marmaris ve Saklıkent milli parklarımız başta olmak üzere tüm korunan alanlarımızın bilimsel esaslara dayalı, katılımcı ve kamu yararını önceleyen bir anlayışla korunması gerektiğine inanıyoruz. Yerel yönetimlerin, bilim insanlarının ve ilgili tüm paydaşların görüşleri alınmadan yapılacak düzenlemelerin geri dönülmez çevresel kayıplara yol açma riski bulunmaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak doğal mirasımızı koruma sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Hazırladığımız raporu kamuoyuna saygıyla sunuyoruz."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ahmet Aras, Politika, Bilim, Muğla, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aras: 'Milli Parklar Gelecek Kuşakların Ortak Mirasıdır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım
Epstein’ın ölümünde ’’4chan’’ detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Amasya’da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı Amasya'da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı Ekipler seferber oldu Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu

21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail’in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn’deki gökdeleni böyle vurdu
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 21:49:16. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aras: "Milli Parklar Gelecek Kuşakların Ortak Mirasıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.