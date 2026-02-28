Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aras: "Milli Parklar Gelecek Kuşakların Ortak Mirasıdır"

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, TBMM'de görüşülen Milli Parklar Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle ilgili, "Milli parklar yalnızca bugünün değil gelecek kuşakların ortak mirasıdır. Yerel yönetimlerin, bilim insanlarının ve ilgili tüm paydaşların görüşleri alınmadan yapılacak düzenlemelerin geri dönülmez çevresel kayıplara yol açma riski bulunmaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak doğal mirasımızı koruma sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde bulunan Milli Parklar Kanunu'nda değişiklik teklifine ilişkin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yazılı bir açıklama yaptı. Aras, açıklamasında düzenlemelerin, doğal varlıkları ve hassas ekosistemleriyle öne çıkan Muğla açısından doğrudan sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Yerel yönetimlerin ve ilgili paydaşların görüşleri alınmadan yapılacak değişikliklerin geri dönülmez çevresel kayıplara yol açabileceği uyarısında bulunan Aras, şunları kaydetti:

"Muğla Büyükşehir Belediyemiz tarafından kamuoyuyla paylaştığımız Milli Parklar Kanunu Teklifine İlişkin Değerlendirme Raporu'muzda da ortaya koyduğumuz üzere, TBMM gündeminde bulunan kanun teklifi milli parklar ve korunan alanların yönetim anlayışında önemli değişiklikler öngörmektedir. Bu düzenlemelerin, doğal varlıkları ve hassas ekosistemleriyle öne çıkan Muğla'mız açısından doğrudan sonuçlar doğurma potansiyeli bulunmaktadır."

Muğla'da yer alan Marmaris ve Saklıkent milli parklarımız; barındırdığı zengin biyoçeşitlilik, orman ve su ekosistemleri ile ülkemizin en önemli karbon yutak alanları arasında yer almaktadır. Raporumuzda da vurguladığımız gibi, milli parklarda uzun süreli turizm işletme izinleri ve madencilik faaliyetlerinin yaygınlaşması, bu alanların ekosistem bütünlüğünü zayıflatma ve parçalanma riskini beraberinde getirmektedir. Bu durum yalnızca doğal yaşamı değil, Muğla'nın iklim direnci, su varlığı ve sürdürülebilir turizm geleceğini de etkileyecektir.

Milli parklar yalnızca bugünün değil gelecek kuşakların ortak mirasıdır. Marmaris ve Saklıkent milli parklarımız başta olmak üzere tüm korunan alanlarımızın bilimsel esaslara dayalı, katılımcı ve kamu yararını önceleyen bir anlayışla korunması gerektiğine inanıyoruz. Yerel yönetimlerin, bilim insanlarının ve ilgili tüm paydaşların görüşleri alınmadan yapılacak düzenlemelerin geri dönülmez çevresel kayıplara yol açma riski bulunmaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak doğal mirasımızı koruma sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Hazırladığımız raporu kamuoyuna saygıyla sunuyoruz."