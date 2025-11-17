Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Dayısı Vefat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Dayısı Vefat Etti

17.11.2025 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın 94 yaşındaki dayısı Nazmi Özcan yaşamını yitirdi. Bodrum'un ilk esnaflarından olan Özcan'ın cenaze namazı Ortakent Köy İçi Camii'nde kılındı.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın 94 yaşındaki dayısı Nazmi Özcan vefat etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın dayısı, 94 yaşındaki Nazmi Özcan yaşamını yitirdi. Bodrum'un ilk esnaflarından olan ve Aras'ın annesi Ayşe Aras'ın ağabeyi olan Özcan'ın vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye yol açtı.

Özcan, bugün öğle namazının ardından Ortakent Köy İçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, geçmiş dönem milletvekilleri Burak Erbay ve Süleyman Girgin, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile çok sayıda ilçe ve bölge sakini katıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Dayısı Vefat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şule Çet davasında Berk Akand’ın tahliye iddiası yalanlandı Şule Çet davasında Berk Akand'ın tahliye iddiası yalanlandı
Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti
ABD’den uyuşturucu karteline operasyon: 3 kişi öldürüldü ABD'den uyuşturucu karteline operasyon: 3 kişi öldürüldü
Şili’de devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı Şili'de devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Galatasaray’a Osimhen’den çok kötü haber Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can’dan Fener taraftarını çıldırtan hamle Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

23:01
Okan Buruk’u kara kara düşündüren olay: 30 günde 7 final maçı
Okan Buruk'u kara kara düşündüren olay: 30 günde 7 final maçı
22:35
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç
22:16
Gergin anlar Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti
22:14
Gençlerbirliği’nden Galatasaray maçına özel prim
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim
21:05
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama
20:45
Bakan Güler’den Gürcistan’daki uçak kazasına ilişkin açıklama
Bakan Güler'den Gürcistan'daki uçak kazasına ilişkin açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 23:12:15. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Dayısı Vefat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.