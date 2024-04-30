Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da yolları güvenli hale getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da yolları güvenli hale getiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da seyahat güvenliği için yol çizgi çalışmalarına devam ediyor. Torba, Gündoğan, Gölköy, Türkbükü ve Yalıkavak güzergahlarında çalışmalar sürüyor.

30.04.2024 23:07  Güncelleme: 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükşehir, Bodrum'un yollarını güvenli hale getiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da seyahat güvenliği için başlattığı yol çizgi çalışmalarına Torba, Gündoğan, Gölköy, Türkbükü ve Yalıkavak güzergahlarında devam ediyor.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Bodrum'da turizm sezonunda sıkça kullanılan ve kanalizasyon çalışmalarının ardından yenilenen yollarda çizgi çalışması başlattı.

Ekipler, trafik güvenliğinin sağlanması ve sürücülerin yollarda gece ve gündüz, konforlu seyahat etmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bodrum'da yeni yapılan yollar öncelikli olmak üzere, yol çizgi çalışmaları kapsamında Torba, Gündoğan, Gölköy, Türkbükü, Yalıkavak güzergahlarında çalışmalar devam ediyor. Bu bölgelerdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Gürece, Akyarlar ve Turgutreis güzergahlarında işaretleme çalışmaları sürecek.

17 Bin 333 noktada çalışma yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılının ilk dört ayında 282 noktada yaya geçidi, önce yaya uygulaması, kasis, ofset tarama, otopark çizimi ve durak işaretleme çalışması ile 352 km. yol çizgi çalışması gerçekleştirdi. Ekipler 2014 yılından bugüne kadar ise 17 bin 333 noktada yaya geçidi, önce yaya, kasis, ofset tarama, otopark, durak vb. yatay işaretleme çalışması ile 9 bin 613 km yol çizgi çalışması yaptı.

Bodrum'da 20 kilometrelik güzergahta çalışma yapılıyor

Bodrum'da ve İl genelinde devam eden çalışmalar ile ilgili bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Atilla Özkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizde güvenli ve düzenli trafik uygulaması için yatay - dikey işaretleme yapıyor ve trafik güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda sorumluluğumuzda bulunan 4 bin 520 km'lik alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bodrum'da başlattığımız yaklaşık 20 km'lik güzergahta da çalışmalarız devam ediyor. Kullandığımız boyalar doğa ve çevreye zarar vermeyen çevre dostu malzemeler. Vatandaşlarımızın daha güvenli yollarda seyahat etmeleri için projelerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkbükü, Gündoğan, Bodrum, Ulaşım, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da yolları güvenli hale getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
21:52 Esenyurt’taki eskort kavgasında kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki eskort kavgasında kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
21:39 Diyanet’in organizasyonuyla Ürdün’e gitmiş İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk’ün Şanlıurfa’da imam olduğu ortaya çıktı Diyanet'in organizasyonuyla Ürdün'e gitmiş! İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk'ün Şanlıurfa'da imam olduğu ortaya çıktı
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
16:50 İsrail’de savaş kabinesi birbirine girdi Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı İsrail'de savaş kabinesi birbirine girdi! Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı
23:49 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
22:53 Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
20:28 Tatil için geldikleri Adıyaman’da karısını öldürdü Tatil için geldikleri Adıyaman'da karısını öldürdü
19:57 Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 00:21:00. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da yolları güvenli hale getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement