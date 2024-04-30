Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da yolları güvenli hale getiriyor

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Büyükşehir, Bodrum'un yollarını güvenli hale getiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da seyahat güvenliği için başlattığı yol çizgi çalışmalarına Torba, Gündoğan, Gölköy, Türkbükü ve Yalıkavak güzergahlarında devam ediyor.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Bodrum'da turizm sezonunda sıkça kullanılan ve kanalizasyon çalışmalarının ardından yenilenen yollarda çizgi çalışması başlattı.

Ekipler, trafik güvenliğinin sağlanması ve sürücülerin yollarda gece ve gündüz, konforlu seyahat etmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bodrum'da yeni yapılan yollar öncelikli olmak üzere, yol çizgi çalışmaları kapsamında Torba, Gündoğan, Gölköy, Türkbükü, Yalıkavak güzergahlarında çalışmalar devam ediyor. Bu bölgelerdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Gürece, Akyarlar ve Turgutreis güzergahlarında işaretleme çalışmaları sürecek.

17 Bin 333 noktada çalışma yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılının ilk dört ayında 282 noktada yaya geçidi, önce yaya uygulaması, kasis, ofset tarama, otopark çizimi ve durak işaretleme çalışması ile 352 km. yol çizgi çalışması gerçekleştirdi. Ekipler 2014 yılından bugüne kadar ise 17 bin 333 noktada yaya geçidi, önce yaya, kasis, ofset tarama, otopark, durak vb. yatay işaretleme çalışması ile 9 bin 613 km yol çizgi çalışması yaptı.

Bodrum'da 20 kilometrelik güzergahta çalışma yapılıyor

Bodrum'da ve İl genelinde devam eden çalışmalar ile ilgili bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Atilla Özkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizde güvenli ve düzenli trafik uygulaması için yatay - dikey işaretleme yapıyor ve trafik güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda sorumluluğumuzda bulunan 4 bin 520 km'lik alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bodrum'da başlattığımız yaklaşık 20 km'lik güzergahta da çalışmalarız devam ediyor. Kullandığımız boyalar doğa ve çevreye zarar vermeyen çevre dostu malzemeler. Vatandaşlarımızın daha güvenli yollarda seyahat etmeleri için projelerimiz devam edecek" dedi.