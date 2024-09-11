Muğla Büyükşehir Belediyesi Çöpten Elektrik Üretiyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde kurduğu Biyokütle Enerji Tesisleri ile bugüne kadar çöpten 244 Milyon 233 bin 516 kilowatt elektrik üreterek 976 bin 934 hanenin aylık elektrik tüketimine eş değer elektriği çöpten karşıladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nde toplam 12 megawatt kurulu güce sahip Biyokütle Enerji Tesisleri'nde elektrik üretimine devam ediyor.

2018 yılında bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi Biyokütle Enerji Tesisleri çöpten 537 Milyon TL değerinde olan 244 Milyon 233 bin 516 kilowatt elektrik üretti. Büyükşehir Belediyesi'nin çöpten ürettiği elektrik bir hanenin aylık elektrik tüketimi 250 kwh olarak kabul edildiğinde 976 bin 934 hanenin aylık tükettiği elektriği karşılıyor. Ayrıca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nde oluşan 122 Milyon 402 Bin 388 metreküp metan gazı elektrik üretiminde kullanılarak atmosfere salınımı engellendi. Böylece fosil yakıtla çalışan enerji üretim tesislerinin (termik santrallerin) yüklerini azaltarak atmosfere salacağı sera gazı emisyonu azaltıldığı gibi atmosfere karışacak olan metan gazının elektrik üretiminde kullanılması ile iklim değişikliği azaltımına katkıda bulunuldu. - MUĞLA