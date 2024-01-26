Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli Yolcular İçin \'Durakta Bekliyorum\' Uygulamasını Başlatıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla Kart mobil uygulaması kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak, her yaştan insanın ve dezavantajlı grupların rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanarak hizmete sunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler için 'durakta bekliyorum' uygulamasını başlatıyor. Muğla Kart Mobil Uygulamasından engelli yolcular binmek istedikleri otobüse bildirim gönderecek. Otobüs şoförü engelli yolcunun hangi durakta beklediğini bilecek. Görme engelli vatandaşlar uygulamadan sesli uyarı sistemiyle faydalanabilecek. Uygulama önümüzdeki hafta başlayacak.

Türkiye Görme Engelliler Muğla Şube Sekreteri Mehmet Özdemir "Muğla Büyükşehir Belediyemizin yeni uygulamasıyla şoföre hangi durakta beklediğimizi bildirebileceğiz. Otobüs bizi beklediğimiz duraktan alacak. Uygulamalı sistemle şoför hangi durakta ineceğimizi bilecek. Bu uygulama bizler için adeta lüks oldu. Bizler için muhteşem bir şey. Böyle bir uygulamayı başlatan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Uygulama nasıl çalışıyor?

'Durakta Bekliyorum' uygulaması için engelli yolcular Muğla Kart Mobil uygulamasında ki 'durakta bekliyorum' sekmesini kullanacak. Biniş yapmak istediği durağı bildirecek. Bildirim, durağa yaklaşan ilk otobüsün bilgi ekranında anında görünecek. Böylece otobüs şoförleri, engelli yolcuların hangi durakta beklediğini bilecek. Sistem, hem şoföre hem de bekleyen engelli yolcuya, aracın durağa yaklaştığı bilgisini sürekli verecek. Sistem, engelli yolcuya, inmek istediği durağı da bildirecek. - MUĞLA