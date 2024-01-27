 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile 22 Bin 729 Haneye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile 22 Bin 729 Haneye Ulaştı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bu yana Evde Bakım Hizmeti ile 13 ilçede 22 bin 729 haneyi ziyaret ederek 364 bin 32 kez tıbbi ve genel bakım hizmeti verdi. Evde Bakım Hizmeti, cerrahi operasyon sonrası bakıma ihtiyaç duyan, çeşitli hastalıkları bulunan kişilere, felçli bireylere, yaşlılara, engellilere ve yara bakımına ihtiyaç duyan kişilere hizmet vermektedir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, evde bakım hizmeti kapsamında hasta nakil hizmeti de sunmaktadır ve bugüne kadar 43 bin 021 vatandaş bu hizmetten yararlanmıştır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile 22 Bin 729 Haneye Ulaştı
27.01.2024 - 14:23,  Güncelleme: 14:30
Abone Ol

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında başlattığı Evde Bakım Hizmeti ile bugüne kadar 13 ilçede 22 bin 729 haneyi ziyaret ederek 364 bin 32 kez tıbbi ve genel bakım hizmeti verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile cerrahi operasyonlardan sonra bakıma ihtiyaç duyan, ortopedi ve travmatoloji, tansiyon, diyabet, nörolojik bir hastalığı bulunan kişiler, felçli bireyler, ileri yaştaki bireyler, engelli bireyler, pansuman ve enjeksiyon gibi yara bakımına ihtiyaç duyan kişilerin yanlarında oluyor. Ekipler, enjeksiyon uygulamaları, serum takma, takibi, sonda, kateter uygulamaları, kolostomi, stoma bakımı, pansuman, yara bakımı, tansiyon, kan şeker ölçümü, sağlık danışmanlığı, bakıcı ve hasta bakımı gibi hizmetleri vatandaşların evlerinde veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmetini, Muğla'nın 13 ilçesinde ve 569 mahallesinde 93 personel, 29 hasta nakil aracı ve ambulansı ile devam ettiriyor. Bugüne kadar il genelinde 22 bin 729 hanede, 26 bin 640 kişiye, 364 bin 32 kez tıbbi ve genel bakım hizmeti verildi. Ayrıca ekipler talep doğrultusunda yatağa bağımlı ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşların saç-sakal tıraşını yapıyor, vücut bakımı ve banyo gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

EVDE BAKIM VE HASTA NAKİL HİZMETİNDEN 43 BİN 021 VATANDAŞ YARARLANDI

Sağlık hizmetlerinde hasta nakil hizmeti ile de vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetinden yararlanan ve talep eden vatandaşların sağlık kuruluşlarına ulaşımını deneyimli personeli ve hasta nakil ambulansları ile yapıyor. Bugüne kadar 62 bin 611 nakil gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden 16 bin 381 vatandaş yararlandı. Büyükşehir'in evde bakım ve hasta nakil hizmetlerinden yararlanan vatandaş sayısı 43 bin 021 kişi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile 22 Bin 729 Haneye Ulaştı - Son Dakika


14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55
Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:30
Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08
Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06
Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58
Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47
MHP, 55 adayını daha açıkladı MHP, 55 adayını daha açıkladı

Son Dakika
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55 Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08 Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06 Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58 Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47 MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40 Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti
13:12 Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 15:17:57. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile 22 Bin 729 Haneye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement