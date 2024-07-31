Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Ekipleri 67 Bin Arızaya Müdahale Etti

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Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri vatandaşlara kesintisiz su sağlamak için geçtiğimiz yıldan bu yana yaklaşık 67 bin arızaya müdahale etti.

İl genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri meydana gelen arızalara müdahale etmeye devam ediyor.

Özellikle içme suyu hat arızalarından kaynaklanan su kesintilerinin önüne geçmek için yoğun mesai harcayan ekipler kentin neredeyse her noktasında çalışma gerçekleştiriyor.

Tamirat işlemleri 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda sürüyor

Kentin farklı noktalarında tespit edilen ayrıca vatandaşlar tarafından bildirilen içme suyu hat arızaları belli bir plan ve program dahilinde gideriliyor. Vardiyalı olarak 24 saat esasına göre çalışan ekipler sabahın erken saatlerinde belirlenen arızalara müdahale etmeye başlarken günün önemli kısmını hat tamiratı ile geçiriyor. Yaz mevsimi dolayısıyla gün içinde 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda hat arızalarının tamiratı gerçekleştiriliyor. 310 personel, 56 iş makinesi ve çeşitli ekipmanlarla içme suyu hatlarında oluşan arızalar giderilirken vatandaşlara kesintisiz su sağlanması amaçlanıyor. Ekipler bu kapsamda 2023 yılında 45 bin 918, 2024 yılı ilk 6 ayında ise 21 bin 139 olmak üzere 67 bin 55 arızaya müdahale etti. - MUĞLA