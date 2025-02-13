Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Çalışanlara Yüzde 41,5 Maaş Artışı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Çalışanlara Yüzde 41,5 Maaş Artışı

Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden Çalışanlara Yüzde 41,5 Maaş Artışı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Muğla 2 No'lu Şubesi arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile belediye çalışanlarına ortalama yüzde 41,5 maaş artışı sağlandı. Başkan Ahmet Aras, sosyal hakların güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının artırılması konularında da çalışmaların devam edeceğini belirtti.

13.02.2025 16:02  Güncelleme: 16:04
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Muğla 2 No'lu Şubesi arasında Toplu İş Sözleşmesi Protokolü imzalandı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen imza törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sendika temsilcileri ve belediye çalışanları katıldı.

Törende konuşan Başkan Ahmet Aras, emek ve alın terinin en yüceliğine vurgu yaparak, belediye olarak çalışanların haklarını korumak için kararlı olduklarını belirtti. Yeni sözleşme ile belediye çalışanlarının maaşlarına ortalama yüzde 41,5 oranında artış yapıldığını, geçen yılki ara zamlarla birlikte bu artış oranının yüzde 60'a ulaştığını ifade etti.

Başkan Aras, en düşük işçi maaşının 43 bin 559 TL'ye yükseldiğini belirterek, sadece maaş artışıyla kalmayıp sosyal hakların da güçlendirilmesi ve refah seviyesinin artırılması için de adımlar attıklarını söyledi. Yeni sözleşmeyle birlikte en düşük çalışan maaşının asgari ücretin iki katına çıktığını vurguladı.

"Emeğin ve alın terinin karşılığını korumaya devam edeceğiz"

Başkan Aras, işçilerin maaşlarının yanı sıra sosyal güvencelerinin ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi konusunda da çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Başkan Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, çalışanlarımızın haklarını korumayı en önemli sorumluluklardan biri olarak görüyoruz. Emeğin karşılığı yalnızca maaş artışıyla sınırlı değildir. İşçilerimizin sosyal haklarının da iyileştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Dayanışma kültürünü yükseltmeye ve şehrimizi adil paylaşımın olduğu bir yer yapmaya kararlıyız" dedi.

Başkan Aras ayrıca, belediyenin sosyal destek programlarını artırmaya devam edeceğini, halkın yaşam standartlarını düşürmeden belediyecilik hizmetlerini sürdüreceklerini belirterek, kaynakları en verimli şekilde kullanarak hem hizmetleri aksatmayacak hem de çalışanların haklarını koruyacak bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Çalışanlara Yüzde 41,5 Maaş Artışı - Son Dakika

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