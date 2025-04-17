Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden Kırsalda Sosyal Hizmet Yatırımları

Sosyal hizmet alanındaki yatırımlarıyla kırsalda yaşayan vatandaşların hayatına dokunmaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan'da Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın Dayanışma Merkezi'nin açılışını 21 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik sosyal hizmet yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Mülkiyeti Yatağan Belediyesi'ne ait olan Yeşilbağcılar Belediye Hizmet Binası, Yatağan Belediye Meclisi kararıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilerek kapsamlı bir Sosyal Hizmet Merkezi'ne dönüştürüldü.

Açılışlar 21 Nisan'da yapılacak

Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi'nde hayata geçirdiği yeni sosyal hizmet merkeziyle, dezavantajlı gruplara yönelik önemli bir hizmeti daha vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, tadilat, peyzaj ve tefrişat çalışmaları tamamlanan merkezin açılışını 21 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirecek.

Yatağan'a kadın dayanışma merkezi de kazandırılıyor

Yeşilbağcılar Belediye Hizmet Binası yanı sıra aynı gün Büyükşehir Belediyesi Konak Mahallesinde Yatağan Kadın Dayanışma Merkezi'nin de açılışını yapacak. Yatağan Kadın Yaşam Merkezinde; kadınlara yönelik meslek ve beceri atölyeleri, psikolojik ve hukuksal destek ve çocuk oyun alanı yer alacak.

Çok sayıda hizmet aynı çatı altında sunulacak

Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi, farklı yaş gruplarına ve ihtiyaçlara yönelik çok sayıda hizmeti aynı çatı altında sunacak. Merkezde 'Engelli Ailelerine Kısa Mola Merkezi', 'Engelli Nakil Hizmeti', 'Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti', 'Sosyal Hizmet Atölyesi', 'Ergoterapi Merkezi' ve 'Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi' gibi önemli alanlarda hizmet verecek.

Sosyal dayanışmanın yeni adresi olacak

Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi'nde özellikle engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik projeler ön planda tutuldu. Kısa Mola Merkezi ile engelli bireyler güvenli ve eğlenceli vakit geçirirken, aileleri de kendilerine zaman ayırabilecek. Toplu taşımayı kullanamayacak durumdaki engelli bireyler için özel nakil hizmeti sunulacak. Yaşlı vatandaşlara ise evde yaşamlarını sürdürebilmeleri için destek verilecek.

Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik atölye çalışmalarıyla hem ekonomik hem de sosyal gelişim desteklenecek. Ayrıca çocukların psikososyal gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi, eğitim ve etkinlik alanlarıyla dikkat çekecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla'da sosyal hizmet anlayışımızı daha da güçlendirmeye, daha fazla insana ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya ve ilçe belediyelerimizle iş birliği yapmaya devam ediyoruz. Yatağan Belediyemiz ile işbirliği içerisinde açılışını yapacağımız Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi sadece bir binanın değil; dayanışmanın, umudun, toplumsal duyarlılığın kapılarını açmak anlamına geliyor. Bu projeyi sadece kent merkezlerinde değil, kırsalda da hizmet eşitliği sağlayacak şekilde hayata geçirmiş olmamız bizim için çok kıymetli. Çünkü biz, hizmette merkez-kırsal ayrımı yapmadan, Muğla'nın her köşesine eşit ve adil hizmet ulaştırmanın sözünü verdik ve bu sözümüzü tutmaya devam ediyoruz" dedi. - MUĞLA