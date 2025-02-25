Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Cami Temizliği - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Cami Temizliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde camilerde onarım, bakım ve temizlik çalışmalarına başladı. Bu çalışmalarla vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve huzurlu bir ortamda yapmaları hedefleniyor.

25.02.2025 16:39
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Muğla Büyükşehir'den camilerde Ramazan temizliği

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı öncesi camilerde onarım, bakım ve temizlik çalışmaları başlattı. Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu çalışmayla vatandaşların temiz, huzurlu ve ferah bir ortamda ibadetlerini yapmasını sağlayacak.

Vatandaşların daha hijyenik, temiz bir ortamda ibadetlerini yapabilmesi için cami içi özel makinelerle yıkanırken, kapı- pencere, ayakkabılıklar, mihrap, kürsü ve minberi de detaylı olarak temizleniyor. Ekipler temizlik çalışmalarının yanı sıra camilerin elektrik ve su tesisatı onarımlarını da gerçekleştiriyor. İhtiyaç olan camilerde aynı zamanda boya, badana çalışması da yapılıyor.

Vatandaşlar cami temizliğinden memnun

İl genelinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı öncesi camilerde başlattığı temizlik çalışması vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Camilerde 4-6 yaş arası çocuklara eğitim veren Özlem Taştan, "Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden arkadaşlar geldi. Daha hijenik bir ortamda hem eğitim alabilmelerinin öğrencilerin, hem de ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için şuan arkadaşlar bize yardımcı oluyor temizlik açısından. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz böyle bir imkan sunduğu için" dedi.

Vatandaş Erhan Akkaş, "Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hem ibadetini yapan vatandaşlar hem de imamlar cami temizliğine ekstra önem veriyor. Ramazan ayı öncesi böyle hizmetlerin yapılması çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" derken Sultan Demirel, "Ramazan yaklaşıyor. Ramazan öncesi camilerimizin temiz olması çok önemli. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim" dedi.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli Tuncay Zuhal, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak, talep edilen camilerimizde elektrik ve su tesisatı başta olmak üzere temizlik ve bakım onarım çalışmaları yapıyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla ilgili kurumlarımıza destek sağlayarak vatandaşlarımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Ramazan ayında dayanışmanın ve paylaşmanın önemine değinerek, Muğla'nın tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışarak okulların, ibadethanelerin, rehabilitasyon merkezlerinin ve diğer kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini, Muğla'mızın her köşesine hizmet götürmeye çalıştıklarını ve Ramazan ayının dayanışmanın ve paylaşmanın simgesi olması nedeniyle bu ruhu yaşatarak dayanışmayı büyüttüklerini açıkladı. Başkan Aras, daha önce Ramazan desteğini yüzde 70 artırdıklarını, şimdi ise Muğla genelinde camilerin bakım, onarım ve temizliği başta olmak üzere pek çok ihtiyacını karşılayarak vatandaşların yaşam kalitesini, refahını ve mutluluğunu artırmak için her alanda hizmet vermeye devam edeceklerin belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Cami Temizliği - Son Dakika

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