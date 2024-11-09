Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Tip-1 Diyabet Hastası Çocuklara Destek - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Tip-1 Diyabet Hastası Çocuklara Destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tip-1 diyabet hastası çocuklar için sensör ve insülin pompası desteği sunmaya başlıyor. Başkan Ahmet Aras, bu destekle çocukların yaşam kalitesinin artırılacağına vurgu yaptı.

09.11.2024 11:08  Güncelleme: 12:26
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tip-1 diyabet hastası çocuklar için sensör ve insülin pompası desteğini başlatıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu tür desteklerle bireylerin yaşam kalitelerini artırmayı ve sağlıklı bir gelecek inşa etmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tip-1 diyabet hastası çocuklara yönelik önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. Tip-1 diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıran diyabet sensörü; kandaki glikoz seviyesini her beş dakikada bir uyumlu akıllı cihazlara göndererek şekerin takibini sağlıyor. Kan şekeri dalgalanmalarını önleyen sensör sayesinde hipo ve hiperglisemileri de azalıyor. Ayrıca sensör; gece kan şekeri düşüklüğü ve korkusunu önlerken diyabete bağlı stresi de belirgin ölçüde azaltıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Tip-1 diyabet sensör ve insülin pompalarından faydalanmak isteyenler; Menteşe'de 0252 212 9349, Fethiye'de 0252 614 0440, Bodrum'da 0252 316 4880, Milas'ta 0252 513 2886, Marmaris'te 0252 417 5774 ve Ortaca'da 0536 862 656 numaralı telefonlardan başvuruda bulunabilecek.

İnsülin pompası ve sensör desteği kapsamında çocukların cihaz masraflarının belediye tarafından karşılanacağını söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'da yaşayan, Tip-1 diyabetli çocukların tedavi sürecinde sensör ve insülin pompalarının maliyetlerini karşılayarak ailelerin üzerindeki yükü hafifletmeyi hedefliyoruz. Bu yeni destek programı sayesinde Tip 1 diyabetli çocuklar, kan şekerinin sürekli takip etmelerine yardımcı olan sensörler ve insülin pompalarına erişimleri kolaylaşacak. Artık çocukların sürekli kan şekeri ölçümleri için parmakları delinmek zorunda kalmayacak. Bu tür desteklerle bireylerin yaşam kalitelerini artırmayı ve sağlıklı bir gelecek inşa etmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Tip-1 Diyabet Hastası Çocuklara Destek - Son Dakika

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