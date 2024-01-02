 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Mama Üretimine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Mama Üretimine Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurduğu tesiste, kompost teknolojisi kullanarak can dostlar için mama üretmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 15 bin 577 kg mama üretimi gerçekleştirerek, sokak hayvanlarına ve geçici hayvan bakımevinde bulunan can dostlara dağıttı. Mama üretim tesisinde, kamu kurum kuruluşları, özel teşebbüslerin yemeklerinden artan gıdalar, balık hali ve mezbaha artıkları, kompost teknolojisi kullanılarak mama üretimi gerçekleştiriliyor. Bu sayede belediye bütçesinde önemli bir tasarruf sağlanırken, sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde beslenmesi de sağlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Mama Üretimine Devam Ediyor
02.01.2024 - 14:00,
Abone Ol

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurduğu tesiste, kompost teknolojisi kullanarak can dostlar için mama üretmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 15 bin 577 kg mama üretimi gerçekleştirerek, sokak hayvanlarına ve geçici hayvan bakımevinde bulunan can dostlara dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılından bu yana can dostlar için mama üretimini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda mama üretim tesisinde, kamu kurum kuruluşları, özel teşebbüslerin yemeklerinden artan gıdalar, balık hali ve mezbaha artıkları, kompost teknolojisi kullanılarak mama üretimi gerçekleştiriliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin mama üretim tesisinde bugüne kadar 15 bin 577 kg mama üreterek, hem belediye bütçesinde önemli bir tasarruf sağlıyor hem de can dostların sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi 2022 tarihinden bugüne kadar 15 bin 557 kg mama üretimi gerçekleştirilen tesis sayesinde kilogram fiyatı yaklaşık 85 TL olan mama 7,62 TL'ye mal ediliyor ve önemli bir tasarruf sağlanıyor.

Sokak hayvanları için mama üretim ünitesinde 500 kilogram atıktan 12 saatte yaklaşık 200 kilogram mama üretiliyor. Elde edilen mamalar Büyükşehir Geçici Hayvan Bakımevi'nde ve beslenme odaklarında sokak hayvanları için kullanılıyor. Tesiste 2022 yılında 10 bin 882 kg, 2023 yılında 4 bin 675 kg olmak üzere, toplamda 15 bin 557 kg mama üretimi yapıldı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Mama Üretimine Devam Ediyor - Son Dakika


14:15
Ayşenil Şamlıoğlu: Oyunculuk kariyerimde zorluklarla karşılaştım Ayşenil Şamlıoğlu: Oyunculuk kariyerimde zorluklarla karşılaştım
13:23
Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56
Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:47
Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı
12:32
Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51
Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu: Oyunculuk kariyerimde zorluklarla karşılaştım
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56 Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:47 Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51 Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 14:22:30. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Mama Üretimine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement