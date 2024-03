Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe Kent Meydanı açıldı

Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve içinde 4 katlı yeraltı otoparkı, kafe, iş yeri ile meydanın yer aldığı Menteşe Kent Meydanı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinde yapımı tamamlanan, Menteşe Belediyesi tarafından peyzaj düzenlemeleri, meydan içerisindeki kafe ve dükkanların kiralanması yapılan Menteşe Kent Meydanı hizmete açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 48 milyon 135 bin TL yatırımla Muğla'ya kazandırılan tesisin açılış töreni gerçekleştirildi.

Menteşe ilçesinin prestij merkezi olması beklenen 24 bin 172 metrekare alan üzerine inşa edilen Kent Meydanı Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi işbirliği ile Muğla'ya kazandırıldı. Menteşe Kent Meydanı'nda 3 adet kafe ve 25 dükkan ziyaretçilerini ağırlayacak. 4 katlı, 593 kapasiteli yeraltı otoparkı da şehir içi trafiğindeki araç yoğunluğunu azaltacak.

"Başkaları buraya 9-10 kat yükseklikte binalar yapardı"

Kent Meydanı açılış töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kentin göbeğine başka zihniyetlerin 9-10 katlı binalar yapabileceklerini ancak kendilerinin buraya meydanın yakışacağını düşündüklerini ve bu hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi. Gümüş, "Menteşemizi bu hale getiren, cazibe merkezi haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e teşekkür ediyorum. 20 gün sonra 10 yıllık süreç doluyor. Bizler Menteşe Belediyesi olarak halka dokunan projeler hayata geçirdik. Önce insan diyen evdeki çocuğa kadına yaşlıya dokunan hizmetler yaptık. Son ziyaretlerde bunların karşılığını görmek bizlere mutlu ediyor. Burası eski garajdı. Hukuki nedenlerden dolayı 10 yıl boş kaldı. Bu süreç içimizi sızlattı. Burası Muğla'nın göbeği olduğu için meydan yakışırdı. En verimli şekilde kullanmak için çalıştık. Önce insan önce halk diyerek projeyi hayata geçirdik. Burayı başkaları 9-10 katlı binalar dikebilirdi. Projeyi sivil toplum kuruluşlarıyla defalarca tartışarak ortak akılla hizmete geçirdik" dedi.

"Biz Muğla'nın doğasına zarar verebilecek her türlü uygulamaya karşı çıktık"

Muğla'da hukuk dışı, kanun dışı ve kentin doğasına zarar verebilecek her türlü imar uygulamasına karşı olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kenti korumak ve hizmet etmek için mücadele verdiklerini söyledi. Gürün, "Son yıllarda sevgi azalıyor ve kutuplaşma artıyor. Adeta birbirimize düşmanmış gibi davranıyoruz. Bu çok yanlış. İnadına kol kola, birlikte olmalıyız. Biz hukuk dışı, kanun dışı ve bu güzel kente hançer vuracak olan imar uygulamalarına 202 dava açtık. Bu hizmete engel olmak değil, kentin yeşilini ve mavisini korumaktır. Bizler otopark, meydan, spor tesisleri, garajların şehir dışına taşınması, su ve kanalizasyon yatırımları, sağlık hizmetleri gibi insana dokunan yatırımlar yapmaya çalıştık. Buna rağmen bize yatırımları engellediğimiz söyleniyor. Doğru ol engellemeyelim. Kentimize zarar verme destekçiniz olalım" diye konuştu.

Başkan Gürün her projenin arkasında büyük bir hikaye olduğunu belirterek, "Biz hizmetlerin önceliğini tespit edip, finansmanını sağlayıp, izinleri alıp yatırıma geçiyoruz. Her projenin arkasında büyük bir hikaye var. Çok şükür hem Menteşe'de hem de diğer ilçelerimizde çok büyük yatırımların altına imza attık. Yapılacak olan işler yapılmış olanlardan daima daha fazladır. Ancak altyapısını yapmadığımız şeylerde üste yapılan yatırımların yok farz edileceği durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada biz otogarı adliyenin oradaki otogara taşıdık. Ancak çağdaş kentlerde otogarlar şehirlerarası yolun üzerinde olur. Bu nedenle çevre yoluna yeni bir otogar yapıp oraya taşıdık. Sosyal demokrat bir anlayışla kente insan odaklı bakan ve insanın hayatını kolaylaştırarak zenginleştirme amacıyla bakınca bu hizmetleri kentin değerlerine katıyorsunuz. Her zaman bu bakış açısıyla hizmet ettik" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Menteşe Kent Meydanı protokol tarafından kesilen kurdele ile vatandaşın hizmetine açıldı. - MUĞLA