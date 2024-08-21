Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşbirliğiyle Yapıların Performans Puanlaması Tamamlandı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşbirliğiyle Yapıların Performans Puanlaması Tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşbirliğiyle Yapıların Performans Puanlaması Tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen CBS tabanlı 1. Kademe Tarama Programı ile 98 binada yapılan performans puanlaması tamamlandı. Düşük puan alan yapılar performans analizine tabi tutulacak ve depreme karşı dayanıklılık seviyeleri belirlenecek.

21.08.2024 13:26  Güncelleme: 13:27
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliği ile Büyükşehir'e ait yapılarda başlayan CBS tabanlı 1.Kademe tarama programı ile performans puanlaması 98 binada tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü ile Büyükşehir Belediyesine ait toplamda 313 yapının CBS tabanlı 1. kademe tarama programı ile performans puanlamasına başladı. Menteşe ilçesinde başlayan çalışmalarda 98 yapının incelemesi tamamlandı. Yapılan çalışmalar sonrasında düşük puan alan yapılar performans analizine tabi tutulacak. Bu analizler sayesinde, binaların depreme karşı dayanıklılık seviyeleri belirlenecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü ile ortaklaşa gerçekleştireceği CBS tabanlı 1.Kademe Tarama Programı ile belediyeye ait binaların performans puanlamasına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13 ilçedeki 197 ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (MUSKİ) ait 116 yapı olmak üzere toplamda 313 yapının performans puanlamasına başlandı. Menteşe ilçesindeki 98 yapının çalışmaları tamamlandı. Puanlama işlemi, CBS tabanlı 1. kademe tarama programı kullanılarak yapılıyor. Çalışmalar sonrasında düşük puan alan yapılar performans analizine tabi tutulacak. Bu analizler sayesinde, binaların depreme karşı dayanıklılık seviyeleri belirlenecek. Düşük puan alan binalar, daha detaylı bir performans analizine tabi tutulacak. Bu analizler, binaların deprem anında nasıl bir tepki vereceğini, yapısal olarak hangi zayıflıklara sahip olduğunu ve hangi alanlarda güçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğini gösterecek. Analizler sonucunda elde edilen veriler, binaların depreme karşı ne kadar dayanıklı olduğunu net bir şekilde gösterecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşbirliğiyle Yapıların Performans Puanlaması Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşbirliğiyle Yapıların Performans Puanlaması Tamamlandı - Son Dakika
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