Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yangın Mağdurlarının Yanında

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ve Dalaman ilçelerindeki yangınlardan etkilenen vatandaşların yanında olmak için çalışmalarını başlattı.

Orman yangınları konusunda Türkiye'nin en hassas bölgelerinin başında gelen Muğla'da Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Dalaman Taşbaşı'nda yaklaşık 135 hektar, Menteşe Turnalı yangınında da yaklaşık 714 hektar ormanlık alan zarar gördü. Dalaman ilçesi Taşbaşı mevkiinde çıkan orman yangını 3 gün sürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman Taşbaşı Mevkiinde çıkan orman yangınına 96 araç ve 191 personel, Menteşe ilçesi Turnalı Mevkiinde çıkan ve 4 gün süren orman yangınına da 121 araç ve 217 personelle müdahale etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yangınlar sonrası Büyükşehir Belediyesi ekiplerini yanan alanlara göndererek hasar tespit çalışmalarının bir an önce yapılmasını istedi. Büyükşehir ekipleri Menteşe ilçesi Turnalı-Kıran mevkiinde meydana gelen yangında zarar gören vatandaşların hanelerinde hasar tespit çalışmaları yaptı. 24 ev, 16 ahır ve 4 deponun tamamen hasarlı; 3 evin de kısmi hasarlı olduğu Büyükşehir ekiplerince tespit edildi. Yangından etkilenen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı. Ayrıca yangında zarar gören orman alanları yanında tarım arazileri için de vatandaşlarla sahada görüşen Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara fidan ve kovan desteği sağlayacak. Orman yangınlarından etkilenen arıcılara kovan, bal süzme makinası, bal dinlendirme kazanı, arıcı kıyafeti ve arıcılık el aletleri vererek destek olacak.

Başkan Aras; "Yaraları birlikte saracak, kararan umutları tekrar yeşerteceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Muğla'da farklı ilçelerde yaşanan ve özellikle yerleşim yerlerini etkileyen yangınlar sonrası Büyükşehir ekiplerinin sahada zarar tespit çalışmaları yaptıklarını söyledi ve yangından etkilenen vatandaşların Büyükşehir olarak yaralarını saracaklarını belirtti.

Başkan Aras; "Muğla'mız ne yazık ki bu yılda büyük yangınlar yaşadı ve ciğerlerimiz ormanlarımızı kaybettik. Farklı ilçelerimizde aynı anda çıkan orman yangınlarına tüm ekipler büyük bir özveri ile müdahale etti. Özellikle bazı yangınlar köylerimize kadar ilerledi ve maddi hasarlara yol açtı. Yangının ilk dakikasından itibaren itfaiye, MUSKİ gibi ekipleri ile sahada olan ve mücadele eden Büyükşehir ekiplerimiz yangın sonrası da vatandaşlarımızın hasarlarını tespit etmek, yanlarında olmak için yangın sahasındaydı. Yangından etkilenen hemşehrilerimizin maddi, manevi yanında olmak için tespitlerimizi yapıyoruz. Yaraları birlikte saracak, kararan umutları tekrar yeşerteceğiz" dedi. - MUĞLA