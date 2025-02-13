Muğla Büyükşehir Belediyesi, YKS Başvuru Ücretlerini Karşılayacak - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, YKS Başvuru Ücretlerini Karşılayacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücretlerini ödeyeceğini duyurdu. Başvurular için 444 48 01 numaralı çağrı merkezine başvurulması gerekiyor.

13.02.2025 14:21  Güncelleme: 14:22
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücretlerini ödeyecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının YKS başvuru ücretini karşılayacağını duyurdu. YKS desteğinden faydalanmak isteyen ailelerin Büyükşehir Belediyesi'nin çağrı merkezi numarası 444 48 01'i arayarak başvuru yapmaları gerekecek.

Sosyal ve ekonomik olarak vatandaşların yanında olmak için projeler ürettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, öğrencilerden emeklilere, annelerden ihtiyaç sahiplerine kadar herkese destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Aras, desteğe ilişkin şunları söyledi:

"Ülkemizde vatandaşlarımızın birinci gündem maddesi ne yazık ki ekonomi yani geçim derdidir. Alım gücünün her geçen gün düştüğü günümüzde sosyal desteklerle vatandaşlarımızın yüzlerini bir nebze olsun güldürmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizden emeklilerimize, annelerimizden engellilerimize herkese ulaşan destekleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. 2025 bütçemizde sosyal desteklerimizi 50 milyon TL'den 160 milyon TL'ye çıkardık. YKS'ye girecek, sosyal yardım alan öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini Büyükşehir Belediyesi olarak biz ödeyeceğiz. Sınav ücretleri de enflasyon ve zamlardan etkilenerek son üç yılda yaklaşık yüzde 300 arttı. Öğrencilerimizin geleceği için büyük bir adım olan üniversite sınavlarında bir nebze olsun onların yanında olmak istiyoruz. Çünkü geleceğimizin teminatı gençlerimize çok güveniyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi, YKS Başvuru Ücretlerini Karşılayacak - Son Dakika

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