Muğla\'da 23 Nisan Coşkusu: Minik Başkan Elif Yıldırım Görevde

Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanırken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da anlamlı bir geleneği sürdürdü.

23 Nisan dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamı çocuklara açıldı. Birinci sınıf öğrencisi Elif Yıldırım, Başkan Ahmet Aras'tan başkanlık koltuğunu devralarak sembolik olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Minik Başkan Elif Yıldırım, göreve gelir gelmez taleplerini dile getirdi. Hayvanat bahçesi, kütüphane ve oyuncak atölyesi isteyen Yıldırım'a Başkan Aras, taleplerin en kısa sürede hayata geçirileceği sözünü verdi. - MUĞLA