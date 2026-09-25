Muğla'da 33'üncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği Menteşe'de açıldı - Son Dakika
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Muğla'da 33'üncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği Menteşe'de açıldı

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Muğla\'da 33\'üncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği Menteşe\'de açıldı
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Muğla Büyükşehir ve Menteşe belediyelerinin düzenlediği 33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği, Menteşe Kent Meydanı'ndaki törenle başladı. Dört gün sürecek etkinlikte Başkan Ahmet Aras, Menteşe'nin göç ve yapılaşma baskısıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği, Menteşe Kent Meydanı'ndaki açılış töreniyle başladı. Dört gün sürecek şenliğin açılışında konuşan belediye başkanları, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nin açılışına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yöresel türküler eşliğinde halk oyunları gösterisi sunuldu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, törende yaptığı konuşmada, şenliğin 1984'ten bu yana düzenlendiğini belirtti. Menteşe'nin tarihi ve kültürel dokusunun büyük ölçüde korunduğunu ifade eden Köksal Aras; yöresel yaşam biçimi, örf ve adetler, mutfak kültürü, çocuk oyunları ve zeybek gibi somut olmayan kültürel değerlerin de kentin önemli zenginlikleri arasında yer aldığını söyledi.

Menteşe'deki koruma çalışmalarının geçmişten bugüne sürdürüldüğünü belirten Köksal Aras, bu çalışmalarda emeği geçen önceki belediye başkanları ve paydaşlara teşekkür etti. Kültür ve sanat etkinliklerini kentin her noktasına ulaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Köksal Aras, "Kültürü, sanatı Menteşe'nin her bir noktasına taşımak için gayret gösterdik ve bunu da başardığımızı düşünüyorum" dedi.

Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan da şenliğe ilk kez katıldığını belirterek, kültür ve sanatın gençlere ve çocuklara aktarılması açısından bu tür etkinliklerin önem taşıdığını söyledi. Şenliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Budan, etkinliklerin farklı yaş gruplarına hitap edeceğini kaydetti.

ARAS'TAN GÖÇ VE YAPILAŞMA BASKISINA DİKKAT

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Menteşe'nin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin korunmasının önemine dikkati çekti. Kentin korunmasında emeği geçen belediye başkanlarına teşekkür eden Aras, Menteşe'nin kültürünün gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Menteşe'nin göç ve yapılaşma baskısıyla karşı karşıya olduğunu belirten Aras, kentin doğası, tarihi ve kültürünün korunması için çalışılması gerektiğini söyledi. Şenliğin düzenlenmesinde Menteşe Belediyesi'nin öncülük ettiğini belirten Aras, Büyükşehir Belediyesi olarak etkinliğe destek verdiklerini aktardı.

Konuşmaların ardından şenlik ateşi yakıldı ve barış güvercini uçuruldu. Şenlik, Neşet Ertaş'ı anma konseriyle devam etti.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Muğla'da 33'üncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği Menteşe'de açıldı - Son Dakika
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