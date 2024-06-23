Muğla'da 9 günde 23 milyon trafik cezası kesildi - Son Dakika
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Muğla'da 9 günde 23 milyon trafik cezası kesildi

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Muğla'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 3 milyon 500 bin yerli turisti ağırlayan Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan denetimlerini sürdürdü. Trafik ekipleri araç sürücülerine trafik kurallarını uymaları yönünde uyarılarının yanında, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. 14-22 Haziran tarihleri arasında Muğla Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 39 bin 759 araç denetlenirken, bu araçlardan 10 bin 520'sine cezai işlem uygulandı. 10 bin 520 araca Karayolu Trafik Kanunu'nun değişik maddelerine ihlalden toplam 23 milyon 943 bin 961 TL para cezası uygulanırken, 161 sürücü belgesine el konuldu, 203 araç ise trafikten men edildi. Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü 552 trafik personeli 24 saat esasına göre görev yaptı. Tatil süresince 42 özel denetimin yanı sıra terminallerde otobüs, helikopterle şerit ihlali, izmarit, trafik yoğunluğu, drone ile motosiklet denetimi, radar ile hız denetimi, yolcu olarak araçlara bindirilen sivil trafik görevlilerince de ilçelere yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarının denetimi, kent güvenlik yönetim sistemi üzerinden yaya geçidi, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu, emniyet kemeri ihlallerine yönelik denetimler ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

23.06.2024 10:06
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Muğla'da 9 günde 23 milyon trafik cezası kesildi

MUĞLA - 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 3 milyon 500 bin yerli turisti ağırlayan Muğla'da Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan denetimlerini sürdürdü.

Trafik ekipleri araç sürücülerine trafik kurallarını uymaları yönünde uyarılarının yanında, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. 14-22 Haziran tarihleri arasında Muğla Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 39 bin 759 araç denetlenirken, bu araçlardan 10 bin 520'sine cezai işlem uygulandı. 10 bin 520 araca Karayolu Trafik Kanunu'nun değişik maddelerine ihlalden toplam 23 milyon 943 bin 961 TL para cezası uygulanırken, 161 sürücü belgesine el konuldu, 203 araç ise trafikten men edildi.

Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü 552 trafik personeli 24 saat esasına göre görev yaptı. Tatil süresince 42 özel denetimin yanı sıra terminallerde otobüs, helikopterle şerit ihlali, izmarit, trafik yoğunluğu, drone ile motosiklet denetimi, radar ile hız denetimi, yolcu olarak araçlara bindirilen sivil trafik görevlilerince de ilçelere yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarının denetimi, kent güvenlik yönetim sistemi üzerinden yaya geçidi, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu, emniyet kemeri ihlallerine yönelik denetimler ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da 9 günde 23 milyon trafik cezası kesildi - Son Dakika

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