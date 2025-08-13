Muğla\'da Afet Hazırlık Eğitimi İçin Yeni Merkez Kuruluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nda, 'Enkaz Eğitim Alanı ve Köpek Eğitim Merkezi' konulu toplantı gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan merkezin, başta Muğla olmak üzere deprem riski taşıyan ülkemizin herhangi bir bölgesinde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık kapasitesini artırması hedefleniyor. Proje kapsamında, hem yerel hem de il dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin enkazda arama ve kurtarma becerilerini geliştirebilecekleri, eğitim ve tatbikat yapabilecekleri, arama kurtarma köpeklerinin çalışabileceği modern bir alan oluşturulması planlanıyor. Toplantıda, merkezde sağlanacak imkanların afet anında koordinasyon, birlik ve beraberliği daha da güçlendireceği vurgulandı. Katılımcılar, fikir ve önerilerini paylaşarak merkezin en verimli şekilde hizmete girmesi için görüş bildirdi.

Toplantıya Muğla'da arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve ilgili paydaşlar katıldı. - MUĞLA