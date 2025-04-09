Muğla'da Ağaç Gençleştirme Budama Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Ağaç Gençleştirme Budama Çalışmaları Tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 15 yaş üzerindeki akasya, erguvan, dut, tespih, çınar ve iğde ağaçlarında gençleştirme budama çalışmaları gerçekleştirerek ağaçların sağlıklı gelişimini destekledi ve halk sağlığını korumaya yönelik önlemler aldı.

09.04.2025 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da ağaçlara gençlik aşısı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yer alan ve yaşları en az 15 olan akasya, erguvan, dut, tespih, çınar ve iğde ağaçlarında gençleştirme budama çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Büyükşehir, bu çalışmayla hem ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemeyi hem de vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek risklerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Özellikle Menteşe ilçesi başta olmak üzere birçok noktada gerçekleştirilen budama faaliyetleri, bölgenin iklimsel özellikleri dikkate alınarak uzman ekipler tarafından titizlikle planlandı ve uygulandı.

Her ağaç türüne özel teknik yaklaşım

Budama çalışmaları kapsamında her ağaç türü için teknik analizler yapılarak yapısal zayıflıklar tespit edildi, kırılgan ve risk oluşturan dallar uzaklaştırıldı. Uygulamalarda ağaçların genel formu korunarak sağlıklı gelişimleri desteklendi.

Budama işlemleri esnasında akasya ve tespih ağaçlarında hızlı büyümeye bağlı kırılganlıklar, erguvan ve dut ağaçlarında ise geniş taç yapısının oluşturduğu dengesizlikler dikkate alınıyor. Çınar ve İğde ağaçlarında ise yaşa bağlı çürüme ve zayıflıklar doğrultusunda budama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Doğal risklere karşı önlem

Muğla'da kış aylarında artan rüzgar hızları ve yıl boyunca görülen yüksek yağış oranları, özellikle yaşlı ve bakımsız ağaçlarda devrilme ve dal kırılması gibi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Bu risklerin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen gençleştirme budamaları, çevre sağlığı ve kamu güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Yapılan çalışmalarla, muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

"Amacımız hem ağaçları hem de insanları korumak"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Biz Muğla il genelinde gençleştirme budalama çalışmalarına bu sene başladık. Yapmamızın amacı şu, 15 yaşını geçmiş olan, iğne ağaçlı olmayan, erguvan, tesbih ağacı, dut ağacı, çınar gibi böyle büyük yapraklı ağaçlarımıza dönem dönem gençleştirme budamaları yapıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi şu, bu 4-5 yıllık süreler içerisinde dallarda biçimsiz uzamalar şekilleniyor ya da çok büyük açılar oluşturuyor. Dolayısıyla rüzgarlı ve çok yağmurlu havalarda can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Aynı zamanda ağaçlarımızın gençleştirilmesi ve sağlıklı olması, hastalıklardan ve zararlardan da kurtulabilmesi için bu gençleştirme budamalarımız çok önemli. Aynı zamanda da bu budamalarımızı yaptıktan sonra da kontrollerimize muhakkak devam ediyoruz. Şu anda dün en son yaptığımız kontrollerimizde filizlenmelerimizin başladığını görüyoruz. Muğla ili çok yağış alan bölgelerimizden bir tanesi. Bu sene metrekareye 158 kilogram yağış düştüğünü gördük. Rüzgar olarak 13-14 kilometrelere ulaşan hızlarda rüzgar hızı gördük. Dolayısıyla ekiplerimiz hep teyakkuzdalardı. 7-24 çalıştılar. Bu da yine bu sürecin bir aşamasıydı. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, bize de bu konuda yardımcı oldukları için" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Sağlık, Yaşam, Çınar, Muğla, Yerel, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Ağaç Gençleştirme Budama Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
Ortalık çok fena karışacak Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gece yarısı olay gönderme Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme
Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti
Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
“Balkona neden izmarit attınız“ dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar "Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar
Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

17:41 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
17:34 Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı
16:53 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
16:41 AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek
16:28 ABD’den Avrupa’ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler
01:00 Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone’u ABD’ye transfer etti Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone'u ABD'ye transfer etti
00:29 Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
00:27 “Balkona neden izmarit attınız“ dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar "Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar
00:09 Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
23:53 Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti
23:42 Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
23:39 Ortalık çok fena karışacak Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gece yarısı olay gönderme Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme
23:28 TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 18:01:49. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Ağaç Gençleştirme Budama Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement