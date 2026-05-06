Muğla'da 'Askıda Bowl' Uygulaması Başladı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğretmenliği bırakarak Tarihi Arasta Çarşısı'nda işletme açan Nihan Ölmez, artan hayat pahalılığı nedeniyle yaygınlaşan "askıda ekmek" ve "askıda yemek" gibi içerisinde karbonhidrat, protein ve sebzelerin yer aldığı "askıda bowl" uygulamasını hayata geçirdi. Ölmez, Muğla'nın öğrenci kenti olduğuna dikkati çekerek, "Bowl yemeğe gelen bazı müşterilerimiz bir tane de askıda bırakmak istiyor. Askıda bowl sayısı bitse bile gelenlere var diyorum" şeklinde konuştu.

Uzun yıllar öğretmenlik yaptığını, Muğla'ya 3 yıl önce yerleştiğini dile getiren Ölmez, öğretmenliği bırakarak hayalini kurduğu işletmeyi açtığını belirtti.

Muğla'nın öğrenci kenti olduğunu anımsatan Ölmez, özellikle gençlerin ve dar gelirli vatandaşların dışarıda yemek yemekte zorlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bowl'un içinde karbonhidrat, protein, yoğurt ve sebze var. Aslında bir öğünü tek bir kase içinde sunuyoruz. Sadece durumu olanların değil, herkesin böyle sağlıklı bir yemeğe ihtiyacı var. O yüzden askıda bowl uygulamasının güzel bir dayanışma olacağını düşündük. Bowl yemeğe gelen bazı müşterilerimiz bir tane de askıda bırakmak istiyor. Askıda bowl sayısı bitse bile gelenlere var diyorum. Çünkü bu herkesin hakkı. Lüks bir şey değil, bildiğiniz salata ama içinde tüm besinler var. Destek olmak isteyenler çok oldu."