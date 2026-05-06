Muğla'da 'Askıda Bowl' Uygulaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da 'Askıda Bowl' Uygulaması Başladı

06.05.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nihan Ölmez, Muğla'da öğretmenliği bırakarak 'askıda bowl' uygulamasıyla dayanışmayı artırdı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğretmenliği bırakarak Tarihi Arasta Çarşısı'nda işletme açan Nihan Ölmez, artan hayat pahalılığı nedeniyle yaygınlaşan "askıda ekmek" ve "askıda yemek" gibi içerisinde karbonhidrat, protein ve sebzelerin yer aldığı "askıda bowl" uygulamasını hayata geçirdi. Ölmez, Muğla'nın öğrenci kenti olduğuna dikkati çekerek, "Bowl yemeğe gelen bazı müşterilerimiz bir tane de askıda bırakmak istiyor. Askıda bowl sayısı bitse bile gelenlere var diyorum" şeklinde konuştu.

Artan hayat pahalılığı ve ekonomik krizin etkileri sürerken, daha önce "askıda ekmek" ve "askıda yemek" gibi dayanışma örneklerine bir yenisi eklendi. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Tarihi Arasta Çarşısı'nda işletme sahibi Nihan Ölmez, öğretmenliği bırakarak açtığı işletmede "askıda bowl" uygulamasını hayata geçirdi.

Uzun yıllar öğretmenlik yaptığını, Muğla'ya 3 yıl önce yerleştiğini dile getiren Ölmez, öğretmenliği bırakarak hayalini kurduğu işletmeyi açtığını belirtti.

Muğla'nın öğrenci kenti olduğunu anımsatan Ölmez, özellikle gençlerin ve dar gelirli vatandaşların dışarıda yemek yemekte zorlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bowl'un içinde karbonhidrat, protein, yoğurt ve sebze var. Aslında bir öğünü tek bir kase içinde sunuyoruz. Sadece durumu olanların değil, herkesin böyle sağlıklı bir yemeğe ihtiyacı var. O yüzden askıda bowl uygulamasının güzel bir dayanışma olacağını düşündük. Bowl yemeğe gelen bazı müşterilerimiz bir tane de askıda bırakmak istiyor. Askıda bowl sayısı bitse bile gelenlere var diyorum. Çünkü bu herkesin hakkı. Lüks bir şey değil, bildiğiniz salata ama içinde tüm besinler var. Destek olmak isteyenler çok oldu."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da 'Askıda Bowl' Uygulaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi
Ünlü sunucu Eva Murati’nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi
9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor 9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor

15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
15:25
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 16:09:17. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da 'Askıda Bowl' Uygulaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.