Muğla'da düzenlenen uçurtma şenliği büyük ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da düzenlenen uçurtma şenliği büyük ilgi gördü

Muğla\'da düzenlenen uçurtma şenliği büyük ilgi gördü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, uçurtmalar Atatürk için neşeyle uçuruldu. Uçurtmalar ücretsiz olarak dağıtıldı ve çocuklar büyük bir gayretle uçurtmalarını en yükseğe çıkarmaya çalıştılar. Etkinlikte eğlenen çocuklar, düzenleyenlere teşekkür etti.

18.05.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen uçurtma şenliğinde uçurtmalar Atatürk için neşeyle uçuruldu. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği uçurtma şenliği Köyceğiz Mehmet Özkaya Stadı'nda gerçekleşti. Uçurtmalar Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından ücretsiz dağıtıldı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar çocuklarını alarak şenliğe katıldı. Çocuklar uçurtmaları en yüksekte uçurmak için büyük gayret sarf ettiler. Çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendiklerini ifade ederek, şenliği düzenleyenlere teşekkür ettiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Uçurtma Şenliği, 19 Mayıs, Köyceğiz, Gençlik, Muğla, Spor, Kültür, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da düzenlenen uçurtma şenliği büyük ilgi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 01:54:20. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da düzenlenen uçurtma şenliği büyük ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement