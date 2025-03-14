Muğla'da Basın Mensuplarına Yönelik Saldırı Kınandı - Son Dakika
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Muğla'da Basın Mensuplarına Yönelik Saldırı Kınandı

Muğla\'da Basın Mensuplarına Yönelik Saldırı Kınandı

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, Muğla'da basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıları şiddetle kınadı. Ayhan, bu saldırıların basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına açık bir tehdit olduğunu vurguladı.

14.03.2025 20:24  Güncelleme: 20:26
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Muğla'da görev yapan basın mensuplarına yönelik saldırıyı kınayan Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan; "Sadece basın emekçilerini değil, halkın haber alma hakkını hedef almıştır" dedi.

Muğla bölgesindeki termik santral ve kömür ocaklarında çalışan sendika üyesi işçilerin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşme yapmak için geldiği salonda haber takibi yapan yerel Yenigün Gazetesi Muhabiri Ümmü Gülsüm Dural, hemcinsi tarafından boğazına sarılarak fiziki müdahaleye maruz kaldı. Salonda yaptıkları taşkınlığı baret atmaya kadar götüren sendika üyesi işçiler, Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Taner Yiğit'e ve Başkan Aras'ın bulunduğu kürsüye de baret fırlattılar.

Yaşanan olayların ardından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, basın özgürlüğüne dikkat çekerek yaptığı açıklamada "Muğla'da görevini yapan basın mensuplarına yönelik sözlü ve fiziki saldırıları şiddetle kınıyoruz. Yenigün Gazetesi Muhabiri Ümmü Gülsüm Dural'ın darp edilmesi, yalnızca bir gazeteciye değil, basın özgürlüğüne ve kadın haklarına açık bir tehdittir. Aynı şekilde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırı da, sadece basın emekçilerini değil, halkın haber alma hakkını hedef almıştır. Basın mensupları, kamuoyunu bilgilendirmek için büyük bir özveriyle çalışırken hiçbir baskıya, tehdide ve şiddete maruz kalmamalıdır. Gazeteciler, demokrasinin temel taşlarından biridir ve onlara yönelik her türlü saldırı, toplumun bilgiye ulaşma hakkını engelleme girişimidir. Bu kabul edilemez saldırının failleri derhal tespit edilmeli ve haklarında gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır. Yetkilileri, basın çalışanlarının güvenliğini sağlamak ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için acilen harekete geçmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Basın Mensuplarına Yönelik Saldırı Kınandı - Son Dakika

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