Muğla'da Büyüyen Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla'da Büyüyen Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına 10 helikopter, 8 uçak, 33 arazöz, 16 su tankeri, 5 dozer ve 271 personel ile müdahale ediliyor.

09.07.2024 17:23  Güncelleme: 17:26
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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bodrum'a bağlı Pınarlıbelen Mahallesi'nde bugün saat 14.15 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı havadan 10 helikopter ile 8 uçak ve karadan 33 arazöz, 16 su tankeri, 5 dozer ve 271 personel ile müdahale ediyor.

Bölgede, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden 2 adet su tankerinin görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Büyüyen Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Büyüyen Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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