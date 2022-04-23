Muğla'da Caretta Carettalar İçin Mücadele Veren Kaptan June Hayatını Kaybetti - Son Dakika

ESMA TURAN

Muğla'da Dalyan İztuzu Plajı ve Caretta Carettaları koruma mücadelesine ömrünü adayan Kaptan June, hayatını kaybetti.

1922 yılında İngiltere'de doğan ve 35 yıldır Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde bağlı Dalyan'da yaşayan 100 yaşındaki June Haimoff'un bugün sabah saatlerinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları ve organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. June'nin cenazesi Köyceğiz Çandır Mezarlığı'na defnedildi.

JUNE HAİMOFF KİMDİR?

İlk defa Temmuz 1975'te teknesiyle Dalyan sahilindeki Ekincik Koyu'na geldi. Daha sonra tatilini geçirmek için sürekli bu bölgeye geldi. Dalyan'a 1986'daki gelişinde İztuzu Plajı'nda bir barakada ve teknesinde yaşamaya başladı. Caretta Caretta'ların yuvalama ve yaşam alanı olan İztuzu Sahili'nde otel yapılmak istendiğini öğrendiğinde bir kampanya başlatarak dünyanın ilgisini bu kumsala çekti ve otel yapma girişiminin durdurulmasını sağladı. Ankara'da dönemin başbakanı Turgut Özal ile görüşen Haimoff, Özel Çevre Koruma Kurumu'nun kurulmasında önemli rol oynadı.

June Haimoff'a teşekkür için, geçtiğimiz yıl Dalyan Kanalı'nda Eğitim-Sen Köyceğiz Temsilciliği, Su ve Doğa Sporları Dayanışma Derneği, Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı, Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği, Köyceğiz Turizm İşletmecileri Derneği, Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği ile Dalyan Delta Spor Kulübü tarafından kanolarla "Kaptan June Şükran Geçişi" etkinlikleri yapılmıştı.