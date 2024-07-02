Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkusu

Muğla\'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkusu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşku ile kutlandı. Törenler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenlendi.

02.07.2024 00:19  Güncelleme: 00:21
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Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşku ile kutlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Çelenk Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ve Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan tarafından suya bırakıldı. Çelengin suya bırakılmasının ardından günün anlam ve öneminin belirten konuşmalar Başkan Tezcan ve Kaymakam Aktaş tarafından yapıldı. Halidun-Feridun Tınaztepe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Halk Oyunları ekibinin oynadığı muhteşem oyunlar büyük beğeni kazandı. Jandarma insansız kurtarma aracının tanıtımını yaptı. Kanalda kurulan platformda çeşitli yarışlar düzenlenirken, yarışmacıların oldukça zorlandığı yağlı direkten bayrak kapma yarışında da büyük heyecan yaşandı.

Etkinlikler kapsamında yapılan yüzme, hazine sandığı bulma ve döner direk yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmalarda dereceye giren gençlere ödülleri İlçe protokolü tarafından takdim edildi. Dalyan Atatürk Meydanı İskelesi'nde düzenlenen törendeki yarışmalarda büyük heyecan yaşanırken, yağlı direkten bayrak kapma yarışı nefesleri kesti. Kutlamalar akşam Dalyan Türk Sanat Müziği halk konseri ile devam etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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