Muğla\'da Dipsiz ve Taşkesik Mahalleleri Arasındaki Yol Yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesine bağlı Dipsiz ve Taşkesik mahallelerini birbirine bağlayan yolda başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Muğla'nın kırsal bölgelerinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Yatağan'ın Dipsiz ve Taşkesik mahallelerini birbirine bağlayan yolda 4 milyon 363 bin 200 TL maliyetle başlattığı yenileme çalışmaları tamamlandı. Bin 300 metre uzunluğundaki yolda zemin düzenleme çalışması, plentmiks temel tabakası serimi ve sathi kaplama çalışmaları tamamlanarak yol trafiğe açıldı.

Yeşilbağcılar Mahalle sakini Serkan Karakuş, "Daha önceden yolumuzun çok sıkıntısı vardı, delik deşik haldeydi. Yolumuzun yenilenmesinden gayet memnunuz. Gayet iyi bir hizmet, iyi bir yatırım oldu." dedi.

Nebiköy Mahalle Muhtarı Murat Ali Karataş, "Yolumuz altyapı çalışmalarından dolayı çok bozulmuştu. Yatağan'a ulaşım bakımından bu yol çok kullanılıyor. Civar köyler de bu yolu kullanıyor. Yolumuz yenilendikten sonra çok güzel oldu. Başkanımız Ahmet Aras'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli İnşaat Mühendisi İpek Dela Aydın, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal mahallelerde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu kapsamda Yatağan ilçesine bağlı Dipsiz ve Taşkesik Mahallelerini birbirine bağlayan yolda yenileme çalışmalarımızı tamamladık. 4 milyon 363 bin liralık bir yatırım bütçesiyle tamamlanan yolumuzun tüm mahalle halkına hayırlı olmasını diliyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırma ve ulaşım altyapısını güçlendirme yönündeki vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, "Göreve geldiğimiz günden beri Ahmet Başkanımızla büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Büyükşehir-küçükşehir ayrımını ortadan kaldırdık. Bir bütün şehir halinde nerde ne ihtiyaç varsa iş birliği içerisinde yapıyoruz. Dipsiz ve Taşkesik mahallelerini birbirine bağlayan yolda bunun örneklerinden sadece birisi. Bu yol birçok mahalleyi birbirine bağladığı için önem arz ediyordu. Ekipler çok kısa sürede bu yolu tamamladılar. Bu yüzden çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'mızın her köşesinde, özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarına kavuşması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, ulaşım altyapısını güçlendirmek en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. İlçe belediyelerimizle birlikte büyük bir uyum içerisinde çalışıyor, kaynaklarımızı ortak akıl ve dayanışmayla en verimli şekilde kullanıyoruz. Ortak hedefimiz, Muğla'mızın 13 ilçesinde her yurttaşımıza eşit, kaliteli ve çağdaş hizmet sunmak" dedi. - MUĞLA