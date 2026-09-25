Muğla'da emekliler seyyanen zam için eylem yaptı, tüm emeklilere verilmesini istedi - Son Dakika
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Muğla'da emekliler seyyanen zam için eylem yaptı, tüm emeklilere verilmesini istedi

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Muğla\'da emekliler seyyanen zam için eylem yaptı, tüm emeklilere verilmesini istedi
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Tüm Emeklilerin Sendikası Muğla Şubesi üyeleri, seyyanen zam talebiyle Muğla merkez, Milas ve Ortaca'da eylem yaptı. Şube Başkanı Mehmet Göktepe, memurlara yapılan 8 bin 77 TL'lik ödemenin memur emeklilerine yansıtılmadığını söyleyerek zammın tüm emeklilere verilmesini istedi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Tüm Emeklilerin Sendikası Muğla Şubesi üyeleri, emeklilere seyyanen zam yapılması talebiyle eylem yaptı. Şube Başkanı Mehmet Göktepe, "İktidar sesimizi duymalıdır. Ne Cumhurbaşkanı, ne de bakanlıklar, ne de TBMM'de çoğunluğa sahip iktidar partisi ve ortakları sözünü tutmadı." dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Muğla Şubesi üyeleri, Menteşe ilçesinde bulunan Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelerek seyyanen zam talebiyle basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Göktepe 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verilen sözleri anımsattı. Seçimlerin ardından çıkarılan düzenlemede kamu görevlilerinin maaşlarına net 8 bin 77 TL seyyanen ödeme yapılırken, memur emeklilerinin aylıklarına hiç bir ekleme yapılmadığını ifade eden Göktepe, "Emeklilerin giderek toplumsal dengeleri değiştirmeye başladığı, kamu çalışanlarının iktidardan uzaklaştığı bir dönemde, AKP iktidarı, memurları yanına alıp, emeklilere de umut vererek, oy kayıplarını önlemeye çalıştı." dedi.

Aradan geçen zamana rağmen emeklilere verilen vaatlere yönelik hiç bir adım atılmadığını kaydeden Göktepe, çıkarılan yasada emeklilerin dışarıda tutulmasının 4688 sayılı kanuna ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Göktepe açıklamasının devamında "Sorunun çözümü; emekliler arasında ayrımcılığı değil, eşitliği temel alan bir düzenlemeyle, emekli aylıklarının insanca yaşam koşullarına yükseltilmesinden geçer. Bugün 25 bin 100 lirayı bulan seyyanen zam bu kapsamda değerlendirilmeli ve bütün emeklilere verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Göktepe açıklamasını şöyle tamamladı:

"Çok sayıda girişimlerimiz, hak arama eylemlerimiz olmasına karşın, iktidar tarafından herhangi olumlu bir adım atılmamaya devam ediliyor. İktidar sesimizi duymalıdır. Ne Cumhurbaşkanı, ne de bakanlıklar, ne de TBMM'de çoğunluğa sahip iktidar partisi ve ortakları sözünü tutmadı. Memur emeklileri için kulislerde 2024 yılı işaret edildiği lafları dolaştırıldı. Bu söylentiyi yayanlar, aslında seçimlerde oy kaygısıyla umut yaratmaya çalışıyorlardı. Beklenildiği gibi hiç bir adım atılmadı. Komik bir şekilde tatil yapacak emeklilerin kredi yurtlar kurumunda konaklayabileceklerini açıkladılar. Emeklinin tatil yapacak halleri mi vardır. Tok acın halinde ne anlar ki. İktidar memur emeklilerine verilen sözü tutmadığı gibi, memur emeklisi dışında kalan emeklileri telaffuz dahi etmediler."

Muğla Ortaca ve Milas ilçelerinde de bir araya gelen emekliler, seyyanen zam konusundaki mağduriyetin giderilmesini ve emekli aylıklarının yaşam koşullarına uygun seviyeye çıkarılmasını istedi. Seyyanen zam talebiyle düzenlenen eylemlerde emekliler, Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Muğla merkez, Milas ve Ortaca'da Cumhuriyet meydanlarında toplanan emekliler, 2023 yılında memurlara verilen ilave seyyanen zammın memur emeklilerine de yansıtılmasını talep etti. Eylemlerde yapılan açıklamalarda, aradan geçen sürede oluşan maaş farkının emeklilerin ekonomik koşullarını daha da ağırlaştırdığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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