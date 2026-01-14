Ula Gündüz Bakımevinin temeli atıldı - Son Dakika
Ula Gündüz Bakımevinin temeli atıldı

Ula Gündüz Bakımevinin temeli atıldı
14.01.2026 17:57  Güncelleme: 18:11
Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli ve nitelikli eğitim alabileceği Emin Eller Gündüz Bakımevlerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Ula'da yapılan temel atma töreniyle yeni bir bakımevi projesi hayata geçirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli, nitelikli ve çağdaş eğitim ortamlarında yetişmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Emin Eller Gündüz Bakımevlerini il genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Menteşe, Fethiye, Ortaca, Yatağan, Seydikemer ve Bodrum'da 3 olmak üzere toplam 8 Gündüz Bakımevi ile hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçelerde de yeni bakımevlerinin yapımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Temel atma töreni gerçekleştirildi

Ula Belediyesi'nden tahsis edilen 642 metrekarelik alanda hayata geçirilecek Emin Eller Gündüz Bakımevinin temel atma töreni düzenlendi. Törene; Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliği yaptı. Törene ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Parti Meclis Üyesi ve Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

65 çocuk kapasiteli olarak hizmet verecek

65 çocuk kapasiteli olarak planlanan gündüz bakımevi, taşıt trafiği ve gürültüden uzak, doğayla iç içe ve korunaklı bir alanda inşa edilecek. Projede alt katta idari ofisler ve yemekhane, üst katta ise sınıf alanları yer alacak. Engelli erişimine uygun şekilde tasarlanan yapı, çocukların açık ve kapalı alanlardan güvenli şekilde faydalanabileceği bir eğitim ortamı sunacak.

Başkan Aras: "Attığımız bu temel, geleceğimizin temeli olacak"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Ula'da böylesine anlamlı bir törende sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün çocuklarımıza güvenli bir ortam sunacak, ailelerimizin yaşamını kolaylaştıracak ve kentimizin sosyal yapısını güçlendirecek Ula Gündüz Bakımeve'nin temelini atıyoruz. Attığımız bu temel, geleceğimizin temeli olacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana planladığımız projelerin yüzde 87'sini tamamladık. Mazeret üretmiyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle birlikte 13 ilçemizin tamamında, hiçbir siyasi ayrım gözetmeden halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz" dedi.

"Kente adil bir bakış açısıyla yaklaşmak zorundayız"

Başkan Aras, "Günümüz ekonomik şartlarında ailelerin çocuklarını kreşe göndermesi oldukça zor. Biz halkımızın zor zamanlarında yanında olmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda üreticilerimize fidan ve ekipman destekleri sağlıyoruz. Kadın yaşam merkezlerinden kreşlere, huzurevlerinden üretici desteklerine kadar birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Kente adil bir bakış açısıyla yaklaşmak zorundayız. Toplumsal eşitliği sağlamak bizim en temel görevimizdir. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal adaleti önceleyen projelere öncelik veriyoruz. Sayın Valimiz, kurum başkanlarımız, muhtarlarımızla birlikte ortak akılla çalışıyoruz. Muğla'da, ülkemize örnek olacak bir birlik ve iş birliği anlayışını hep birlikte ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Muğla'da üçüncü günlerini geçirdiklerini belirterek, Ortaca'da başlayıp Fethiye'de devam eden açılış ve temel atma törenleriyle çok sayıda hizmeti halkın kullanımına sunduklarını söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Yerel, Ula, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ula Gündüz Bakımevinin temeli atıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ula Gündüz Bakımevinin temeli atıldı
