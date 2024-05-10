Muğla'da Engelliler Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Muğla'da Engelliler Haftası Etkinliği

Muğla\'da Engelliler Haftası Etkinliği

Muğla Engelliler Derneği ve Muğla Zihinsel Engelliler iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen bir yürüyüşle başladı. Etkinlikte engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek, engelli dostu politikaların önemi vurgulandı. Engelli bireylerin konuşmalarında ise toplumun engellilere karşı tutumunun önemine vurgu yapıldı.

10.05.2024 13:55
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Muğla, engelli bireylerin haklarına ve yaşamlarına dikkat çekmek amacıyla coşkulu bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Muğla Engelliler Derneği ve Muğla Zihinsel Engelliler iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen bir yürüyüşle başladı.

Bando eşliğinde, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Meydana gelen grup, Atatürk büstüne çelenk sunarak, engelli bireylerin önemine vurgu yaptı. Çelenk sunma töreninde konuşan Muğla'daki sivil toplum kuruluşlarını temsilen konuşan Nurgül Kara, engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Kara, "Engelli bireylerimizin yaşadıkları zorlukları aşabilmeleri için, uygulanacak politikaların engelli dostu olması gerekmektedir. Bu konuda toplumun ve kuruluşların iş birliği içinde olması önemlidir" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte söz alan engelli bireylerden Görkem Çağlar Çelebi ise, engelli olmanın getirdiği sorunlara rağmen asıl engelin, toplumun engellilere karşı tutumunda olduğunu belirtti. Çelebi, "Engelsiz bir yaşam mümkündür. Yeter ki gönüllerde engel olmasın. Bizleri sevin çünkü bizler sizleri çok seviyoruz" diyerek, toplumda engellilere karşı sevgi ve anlayışın önemine vurgu yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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